Мороженое из лаванды. Белоруска рассказала, что ещё можно делать из этого растения

Новости Беларуси. Не хлебом единым. Самые живописные и фотогеничные поля в нашем объективе, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Расскажем о кейсах по выращиванию самых экзотических для белорусских широт культур. Яна Шипко, корреспондент:

За еще одним открыточным видом мы приехали в Воложинский район. Визитной карточкой этой агроусадьбы стал собственный уголок Прованса.

Мария Голобурдо, хозяйка агроусадьбы:

Приятно видеть, когда люди приезжают и такие: вау, лаванда! Ты ловишь эти эмоции. А следующий вопрос – хорошо букеты, хорошо сухоцветы, но их сейчас на рынке достаточно много. Так как это не основной наш источник доходов – такая кросс-сфера, первое, что сейчас вышло, это производство гидролатов.

Гидролат – это освежающий спрей, тоник и кондиционер для волос в одном флаконе. В составе только эфирное масло лаванды и вода. Самое интересное, что делает его Мария на специальном бытовом дистилляторе. По принципу работы это обычный самогонный аппарат.

Мария Голобурдо:

Это сердце гидролатов называется. Это первая кастрюля, она называется дистиллятор. Мне ребята сделали на заказ фальшь-дно, потому что в нее наполовину я наливаю воды, а остальное закладываю просто ветками лаванды. Именно сырой. Почему я ее не срезаю? Потому что из сухоцветов не будет того запаха. Нужна именно свежая лаванда. Здесь мы все подогреваем. Далее есть вот такая волшебная вещь, называется холодильник, а это у нас сухопарник. Вода кипит, пар проходит через лаванду, попадает в сухопарник, здесь оседают, частички определенные идут, и паром уходит сюда, в холодильник. Здесь налита холодная вода, где она остывает и конденсируется, уже через трубочку собираю в банку. Это дистиллированная вода с запахом чистейших эфирных масел и различных полезных веществ. И наверху как раз пленочка – это эфирное масло.

– Ее же на лицо тоже можно?

– Для лица, для волос, после мытья волос, в жару вместо термальной водички. Плюс ко всему

лаванда имеет свойство подсушивать. Ну что, надо идти пробовать лавандовое мороженое!

В Италии и Франции лаванду активно используют в качестве пряности. Считается, что она укрепляет иммунитет. Часть урожая на приправы Мария оставляет, но главную роль лаванде отвели в качестве изюминки на десерт.

Добавляем сливки, секретный ингредиент, потом чернику. Перемешиваешь, ставишь в морозильник, ждешь, и получается лавандовое мороженое.

– Вкусное?

– Да!