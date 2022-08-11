Мороженое из лаванды. Белоруска рассказала, что ещё можно делать из этого растения
Новости Беларуси. Не хлебом единым. Самые живописные и фотогеничные поля в нашем объективе, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Расскажем о кейсах по выращиванию самых экзотических для белорусских широт культур.
Яна Шипко, корреспондент:
За еще одним открыточным видом мы приехали в Воложинский район. Визитной карточкой этой агроусадьбы стал собственный уголок Прованса.
Мария Голобурдо, хозяйка агроусадьбы:
Приятно видеть, когда люди приезжают и такие: вау, лаванда! Ты ловишь эти эмоции. А следующий вопрос – хорошо букеты, хорошо сухоцветы, но их сейчас на рынке достаточно много. Так как это не основной наш источник доходов – такая кросс-сфера, первое, что сейчас вышло, это производство гидролатов.
Гидролат – это освежающий спрей, тоник и кондиционер для волос в одном флаконе. В составе только эфирное масло лаванды и вода. Самое интересное, что делает его Мария на специальном бытовом дистилляторе. По принципу работы это обычный самогонный аппарат.
Мария Голобурдо:
Это сердце гидролатов называется. Это первая кастрюля, она называется дистиллятор. Мне ребята сделали на заказ фальшь-дно, потому что в нее наполовину я наливаю воды, а остальное закладываю просто ветками лаванды. Именно сырой. Почему я ее не срезаю? Потому что из сухоцветов не будет того запаха. Нужна именно свежая лаванда. Здесь мы все подогреваем. Далее есть вот такая волшебная вещь, называется холодильник, а это у нас сухопарник. Вода кипит, пар проходит через лаванду, попадает в сухопарник, здесь оседают, частички определенные идут, и паром уходит сюда, в холодильник. Здесь налита холодная вода, где она остывает и конденсируется, уже через трубочку собираю в банку. Это дистиллированная вода с запахом чистейших эфирных масел и различных полезных веществ. И наверху как раз пленочка – это эфирное масло.
– Ее же на лицо тоже можно?
– Для лица, для волос, после мытья волос, в жару вместо термальной водички. Плюс ко всему
лаванда имеет свойство подсушивать. Ну что, надо идти пробовать лавандовое мороженое!
В Италии и Франции лаванду активно используют в качестве пряности. Считается, что она укрепляет иммунитет. Часть урожая на приправы Мария оставляет, но главную роль лаванде отвели в качестве изюминки на десерт.
Добавляем сливки, секретный ингредиент, потом чернику. Перемешиваешь, ставишь в морозильник, ждешь, и получается лавандовое мороженое.
– Вкусное?
– Да!
Мария Голобурдо:
Это не фруктовый лед, это на взбитых сливках.
Мороженое хендмейд – любовь с первой ложки.
– Ммм, прям такой настоящий хороший пломбир. Но это же такое крафтовое мороженое. Попробовать можно исключительно у вас?
– Да, в Беларуси больше никто не делает. Я знаю, что мы одни.
– Это сезонный продукт или вы заготовите и можно будет круглый год?
– Нет, круглый год. Сейчас заготавливаем кулинарную лаванду. Ее нужно будет очистить от веточек, лишнего мусора. Я просеиваю несколько раз. Потом сбор голубики, ее тоже нужно замораживать. И это будет круглогодично.
И пока необычные цветущие локации вписываются в белорусские пейзажи и сулят неплохой доход аграриям, вдохновиться ими могут все желающие. Хотите успеть вдохнуть побольше красок лета и любите путешествовать по Беларуси – включайте живописные поля в wishlist для посещения.
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