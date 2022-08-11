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Столинский район первым в Беларуси завершил уборочную кампанию

11 августа 2022 08:38
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Новости Беларуси. Общереспубликанский каравай уже превысил 4 миллиона тонн. Обработано больше половины посевных площадей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Столинский район первым в Беларуси завершил уборочную кампанию -1

Лидер жатвы – Брестский регион. Урожайность значительно выше, чем в прошлом году. Три района области уже взяли планку в 100 тысяч, в том числе Столинский, который первым в стране завершил массовую уборку. Статус стотысячника приобрел и Несвижский район Минской области. Кстати, аграрии региона вплотную подошли к знаковой цифре в миллион тонн намолота. Сегодня, 11 августа, этот рубеж будет преодолен. А вот в Гродненской области самый тяжелый колос. Более 53 центнеров с гектара убирают комбайнеры. В целом погода позволяет поддерживать хорошие темпы кампании. Напомним, массовую уборку зерновых необходимо завершить до конца августа.

# Уборочная кампания # общество # Фотофакт

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