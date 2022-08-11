Столинский район первым в Беларуси завершил уборочную кампанию

Лидер жатвы – Брестский регион. Урожайность значительно выше, чем в прошлом году. Три района области уже взяли планку в 100 тысяч, в том числе Столинский, который первым в стране завершил массовую уборку. Статус стотысячника приобрел и Несвижский район Минской области. Кстати, аграрии региона вплотную подошли к знаковой цифре в миллион тонн намолота. Сегодня, 11 августа, этот рубеж будет преодолен. А вот в Гродненской области самый тяжелый колос. Более 53 центнеров с гектара убирают комбайнеры. В целом погода позволяет поддерживать хорошие темпы кампании. Напомним, массовую уборку зерновых необходимо завершить до конца августа.