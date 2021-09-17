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Лукашенко вылетел в Минск. Визит Президента Беларуси в Таджикистан завершился

17 сентября 2021 10:04
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Новости Беларуси. Официальный визит Президента Беларуси в Таджикистан завершился, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Борт № 1 вылетел из Душанбе в Минск.

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# Международное сотрудничество # общество # Александр Лукашенко

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