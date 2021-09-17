«Ребёнок своему учителю рассказывает, что он с мамой и папой ходил на протесты». Как учителя в школах должны на это реагировать?
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Алена Родовская, ведущая ток-шоу:
Родители в прошлом году, те, кто вышли на протесты, уже тогда сомневались, их уже тогда раскачали. Ладно, мы не берем радикалов, которые понесли наказание по всей строгости закона, мы говорим о тех, которые просто не понимали эту ситуацию, а в их семьях – дети. И, придя в школу, этот ребенок своему учителю рассказывает, что он с мамой и папой ходил на протесты, а дети априори верят своим родителям на 100 %. Что должен в этот момент предпринимать учитель, военрук, чтобы этому ребенку объяснить, что это небезопасно и какое может быть наказание за то, что к нему так отнеслись родители?
Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Очень четко ответил Президент на Республиканском педагогическом совете. В школе должна быть политика, и политика должна быть государственная. Поэтому все сомневающиеся сегодня или в прошлом мамы и папы должны понимать: если они живут в Республике Беларусь и их ребенок пошел в первый класс или в 10-й, они вверяют школьным правилам своего ребенка. Значит, не просто доверяйте, а исполняйте. И вот, мы говорим: другие страны пытаются, а нас критикуют. Мы ни на кого сегодня не должны смотреть. Беларусь превыше всего. Наши интересы и наши ценности для нас превыше всего. Дело политиков, дипломатов – искать баланс в переговорах, но идти народу надо своим путем. Еще раз повторяю: путь, предложенный нашим Президентом, путь преемственности поколений и справедливости – это важнейшее и главнейшее.
Алена Родовская:
Его слова не совсем слышат многие, а он смотрит вперед.
Алексей Талай, паралимпиец:
Очень важная работа в школе с детками, есть государственная идеология. Но в высших учебных заведениях, на мой взгляд, необходимо вводить уроки информационной безопасности. И там действительно работать с нашей молодежью по технологии работы в социальных сетях, технологиям манипулирования сознанием, внедрения в сознание, когда ты уже перестаешь понимать, где твои мысли, а где чужие, навязанные тебе извне. Поэтому сегодня эта повестка дня абсолютно понятна. Мы никуда от интернета не денемся, но, как вы правильно сказали, нам от этого абстрагироваться и закрыться не получится, нельзя этот интернет обрубить. Поэтому нам необходимо научить прежде всего нашу молодежь, которая через 5-10 лет будет уже взрослыми людьми, тому, что в интернете тоже есть ложь и манипуляции, дорогой мой человек.
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