«Ребёнок своему учителю рассказывает, что он с мамой и папой ходил на протесты». Как учителя в школах должны на это реагировать?

Новости Беларуси. Женский взгляд на острые и насущные темы. Экспертные мнения и интригующие истории в ток-шоу «Точки над i». Исключительно женский проект с мужским характером затронет самые важные вопросы жизни страны. Алена Родовская, ведущая ток-шоу:

Родители в прошлом году, те, кто вышли на протесты, уже тогда сомневались, их уже тогда раскачали. Ладно, мы не берем радикалов, которые понесли наказание по всей строгости закона, мы говорим о тех, которые просто не понимали эту ситуацию, а в их семьях – дети. И, придя в школу, этот ребенок своему учителю рассказывает, что он с мамой и папой ходил на протесты, а дети априори верят своим родителям на 100 %. Что должен в этот момент предпринимать учитель, военрук, чтобы этому ребенку объяснить, что это небезопасно и какое может быть наказание за то, что к нему так отнеслись родители?

Лилия Ананич, депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Очень четко ответил Президент на Республиканском педагогическом совете. В школе должна быть политика, и политика должна быть государственная. Поэтому все сомневающиеся сегодня или в прошлом мамы и папы должны понимать: если они живут в Республике Беларусь и их ребенок пошел в первый класс или в 10-й, они вверяют школьным правилам своего ребенка. Значит, не просто доверяйте, а исполняйте. И вот, мы говорим: другие страны пытаются, а нас критикуют. Мы ни на кого сегодня не должны смотреть. Беларусь превыше всего. Наши интересы и наши ценности для нас превыше всего. Дело политиков, дипломатов – искать баланс в переговорах, но идти народу надо своим путем. Еще раз повторяю: путь, предложенный нашим Президентом, путь преемственности поколений и справедливости – это важнейшее и главнейшее. Алена Родовская:

Его слова не совсем слышат многие, а он смотрит вперед.