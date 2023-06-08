​Лукашенко встретился с секретарями совета безопасности стран-членов ОДКБ

Диалог между нашими государствами в области укрепления коллективной безопасности сейчас актуален как никогда. Об этом заявил Президент Беларуси Александр Лукашенко в четверг, 8 июня, во время встречи с секретарями советов безопасности Организации Договора о коллективной безопасности, информирует пресс-служба белорусского лидера.

Военно-политическая обстановка накалена до предела, но это только вершина айсберга, сказал Лукашенко. Он отметил, что в основе всех горячих конфликтов лежит массированное гибридное влияние на основные сферы общественной жизни: экономическую, информационную, биологическую, социальную, гуманитарную и даже духовную.

По словам белорусского лидера, такие встречи уже давно вышли за рамки протокольных. Геополитическая обстановка требует совместных современных решений. Наступают по всем фронтам, сказал Президент. И на фоне происходящего мы имеем дело с фактом крушения всей архитектуры международной и региональной безопасности.

Лукашенко привел в пример Украину. Это – один из многих показателей того, как западные элиты выбрасывают триллионы долларов на милитаризацию и разорение государств, сказал Президент. Он также отметил, что любое совещание не обходится без обсуждения ситуации в Украине.

«Как человек уже опытный хотел бы просто попросить вас и предостеречь от попытки поискать сейчас какие-то причины. Рано или поздно мы будем говорить о причинах. Но сейчас важнейший вопрос - остановить украинский конфликт»,- подчеркнул Лукашенко.