В Минтруда рассказали, чем белорусы занимаются на пенсии

Новости Беларуси. Активное долголетие. О том, как здорово живут белорусы на пенсии, рассказали в Министерстве труда и социальной защиты. Наши самые уважаемые сограждане вовсе не скучают на заслуженном отдыхе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Волонтерство, занятия спортом, освоение цифровой грамотности. Потенциал представителей золотого возраста колоссальный. Вот всего несколько примеров для подражания: среди любителей скандинавской ходьбы двое мужчин из Брестской и Витебской областей, которым 95 и 97 лет. Преподавателям пения за 80. А в Могилевской области женщина-волонтер обучает сверстников вязанию спицами и крючком. В Беларуси восстановлена красивая традиция – по всей стране более сотни открытых танцевальных площадок. Их популярность объясняется просто: жизнь – это движение. Также в каждом регионе созданы советы пожилых граждан, они активно участвуют в общественной деятельности, например, в создании центров патриотического воспитания молодого поколения.