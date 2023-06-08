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Уникальную операцию у пациента с лишним весом впервые провели витебские врачи

08 июня 2023 07:25
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Новости Беларуси. Витебские врачи освоили новый вид хирургического вмешательства. Они провели лапароскопическое шунтирование желудка у пациента с лишним весом, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Уникальную операцию у пациента с лишним весом впервые провели витебские врачи-1

У молодого мужчины были и другие проблемы со здоровьем. Команда хирургов выполнила операцию буквально за час. Пациенту уменьшили объем желудка. Это способствует быстрому насыщению и соответственно снижению веса. Лапароскопические операции наиболее щадящие. И осложнения здесь сведены к минимуму. Пациент уже чувствует себя хорошо и готов к выписке. К слову, проблема лишнего веса – частый недуг. Витебский областной клинический специализированный центр стал третьим в стране, где оказывают помощь подобного характера.

Уникальную операцию у пациента с лишним весом впервые провели витебские врачи-4

Сергей Мацкевич, житель Витебска:
Чувствую себя прекрасно. Но есть небольшая слабость. Незначительно. Болевых ощущений в данный момент я даже не ощущаю.

Уникальную операцию у пациента с лишним весом впервые провели витебские врачи-7

Артем Табунов, врач-хирург Витебского областного клинического специализированного центра:
Созданы условия для этих пациентов. Это определенные операционные столы, это лапараскопические стойки с определенным разрешением, сшивающие аппараты, плюс накопленный опыт у хирургической бригады. Мы проходили стажировку на базе Минского научно-практического центра трансплантологии и гематологии, повышали квалификацию. Решили перенять этот опыт и запустить операции в нашем регионе.

Уникальную операцию у пациента с лишним весом впервые провели витебские врачи-10

Специализированный центр открыт в конце прошлого года. Здесь восемь отделений различного профиля.  Больница является базой кафедры Витебского медуниверситета, а также трех НПЦ.

# Врачи Беларуси # общество # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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