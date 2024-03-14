Конкурс научно-технического творчества проходит в БНТУ

Будущее белорусской физики и инженерии. 13-й конкурс научно-технического творчества учащейся молодежи «Техноинтеллект» проходит в БНТУ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Площадка разделена на 12 секций. В каждой из них задействованы студенты, учащиеся общеобразовательных школ, гимназий, лицеев и колледжей. Представленные ими проекты удивляют: от энергосберегающих приборов до разработок концепта малогабаритного транспортного средства для городской среды. Не забывает молодежь и об актуальности экологической проблемы. Так, ученица одной из столичных школ создала установку, способную перерабатывать пластиковые бутылки и таким образом получать филамент для 3D-печати.

Мария Зарубина, учащаяся Средней школы № 178 Минска:

Мы нарезаем бутылку определенной длинны и толщины. Дальше, в отличие от масштабного производства, мы не расплавляем полностью бутылку, а лишь размягчаем так, чтобы было меньше отходящих газов. Дальше она проходит нагревательный блок и после этого охлаждается. У нас получается уже готовый пруток филамента, после этого наматывается на бобину.

Олег Гусев, проректор по учебной работе БНТУ:

Мы очень надеемся, что их участие в этом конкурсе и, дай бог, победа будут содействовать закреплению в науке, техническом творчестве. И определит их дальнейшую жизнь.