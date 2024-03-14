Надёжный и проверенный! Как наш трактор обошёл конкурентов? «Со знаком качеСТВа» – премьера на СТВ!

К Году качества в Беларуси СТВ запускает новый проект – документально-публицистический сериал о главных достижениях нашей страны.
На старт, внимание, марш!
К Году качества в Беларуси СТВ запускает новый проект – документально-публицистический сериал о главных достижениях нашей страны.
На старт, внимание, марш!
Есть у него и немец, есть у него американец, есть китаец.
Я его не знаю, а вот этот знаю. Купил – и он 40 лет у меня будет работать.
Как наш BELARUS обошел конкурентов?
Я наступил на подножку, подножка подо мной сломалась.
Самое мирное в мире оружие.
Безотказный, как автомат Калашникова. Слово «безотказный» – это ключевое.
И самый известный в мире BELARUS.
Надежный, проверенный временем друг, который обладает доброй душой и сердцем из стали.
Он брутален. В нем, как в любом мужчине, есть, конечно, недостатки.
Незаметная личность, но без которой этот мир остановится.
Премьера на СТВ – «Со знаком качеСТВа»! Не пропустите в четверг, 14 марта, в 19:00.