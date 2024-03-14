Надёжный и проверенный! Как наш трактор обошёл конкурентов? «Со знаком качеСТВа» – премьера на СТВ!

К Году качества в Беларуси СТВ запускает новый проект – документально-публицистический сериал о главных достижениях нашей страны. На старт, внимание, марш!

Есть у него и немец, есть у него американец, есть китаец.

Я его не знаю, а вот этот знаю. Купил – и он 40 лет у меня будет работать.

Как наш BELARUS обошел конкурентов?

Я наступил на подножку, подножка подо мной сломалась. Самое мирное в мире оружие.

Безотказный, как автомат Калашникова. Слово «безотказный» – это ключевое. И самый известный в мире BELARUS.

Надежный, проверенный временем друг, который обладает доброй душой и сердцем из стали.

Он брутален. В нем, как в любом мужчине, есть, конечно, недостатки.

Незаметная личность, но без которой этот мир остановится.