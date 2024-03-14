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Надёжный и проверенный! Как наш трактор обошёл конкурентов? «Со знаком качеСТВа» – премьера на СТВ!

14 марта 2024 10:28
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К Году качества в Беларуси СТВ запускает новый проект – документально-публицистический сериал о главных достижениях нашей страны.

На старт, внимание, марш!

Надёжный и проверенный! Как наш трактор обошёл конкурентов? «Со знаком качеСТВа» – премьера на СТВ!-1

Есть у него и немец, есть у него американец, есть китаец.

Надёжный и проверенный! Как наш трактор обошёл конкурентов? «Со знаком качеСТВа» – премьера на СТВ!-4

Я его не знаю, а вот этот знаю. Купил – и он 40 лет у меня будет работать.

Надёжный и проверенный! Как наш трактор обошёл конкурентов? «Со знаком качеСТВа» – премьера на СТВ!-7

Как наш  BELARUS обошел конкурентов?

Надёжный и проверенный! Как наш трактор обошёл конкурентов? «Со знаком качеСТВа» – премьера на СТВ!-10

Я наступил на подножку, подножка подо мной сломалась.

Самое мирное в мире оружие.

Надёжный и проверенный! Как наш трактор обошёл конкурентов? «Со знаком качеСТВа» – премьера на СТВ!-13

Безотказный, как автомат Калашникова. Слово «безотказный» – это ключевое.

И самый известный в мире  BELARUS.

Надёжный и проверенный! Как наш трактор обошёл конкурентов? «Со знаком качеСТВа» – премьера на СТВ!-16

Надежный, проверенный временем друг, который обладает доброй душой и сердцем из стали.

Надёжный и проверенный! Как наш трактор обошёл конкурентов? «Со знаком качеСТВа» – премьера на СТВ!-19

Он брутален. В нем, как в любом мужчине, есть, конечно, недостатки.

Надёжный и проверенный! Как наш трактор обошёл конкурентов? «Со знаком качеСТВа» – премьера на СТВ!-22

Незаметная личность, но без которой этот мир остановится.

Надёжный и проверенный! Как наш трактор обошёл конкурентов? «Со знаком качеСТВа» – премьера на СТВ!-25

Премьера на СТВ – «Со знаком качеСТВа»! Не пропустите в четверг, 14 марта, в 19:00.

# Год качества # общество

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