Умный девайс для дома – школьник из Вилейки создал метеостанцию, которая точнее популярных сервисов

Внедрить искусственный интеллект в образование, создать облачную систему хранения данных или домашнюю метеостанцию. Десятки уникальных проектов жители Минщины предложили на конкурсе «100 идей для Беларуси». Все разработчики – это обычные школьники, учащиеся колледжей и работающая молодежь. Такой конкурс выявляет перспективные идеи, которые можно будет внедрить в нашей стране. Познакомились с одними из самых креативных проектов в программе «Центральный регион» на СТВ.

Если вы мечтаете о домашней метеостанции, которая в режиме реального времени будет измерять не только температуру воздуха, но и показывать влажность, атмосферное давление, уровень ультрафиолетового излучения и даже содержание углекислого газа в воздухе, то ученик Вилейской гимназии № 1 «Логос» Георгий Чурин уже превратил свои мечты в реальность. И собрал собственный уникальный девайс.

Георгий Чурин, учащийся Вилейской гимназии № 1 «Логос»:

Каждое утро я смотрю погоду, чтобы одеться соответствующе, чтобы не замерзнуть или чтобы жарко не было. У меня появилась идея: создать метеостанцию, по которой можно посмотреть, какая погода прямо у тебя на улице. Мы проводили исследования, брали данные с «Яндекс. Погоды», данные с Белгидромета. Сравнив эти данные с показателями нашей метеостанции, мы пришли к выводу, что все данные достоверны. В приборе установлены самые точные датчики, которые только есть на рынке. Просмотрев большое количество роликов, Георгий на основе существующих станций создал универсальный девайс, в том числе по соотношению цена-качество. Также школьник побывал на гидрологической станции Вилейка, познакомился с аспектами работы техников-метеорологов. Погрузился глубже в тему.