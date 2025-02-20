Иван Кубраков стал гостем проекта «Неслучайные встречи» – какие вопросы задавали министру?

Популярный национальный проект реализуется в нашей стране – «Неслучайные встречи». Его гостем стал министр внутренних дел, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Республиканском молодежном центре Иван Кубраков вместе с представителями студенческого актива, молодыми учеными, блогерами и волонтерами обсудил широкий круг вопросов. В частности, аудиторию интересовала работа стражей порядка в электоральный период.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

Это в определенной степени экзамен для сотрудников органов внутренних дел. Задача номер один – это обеспечить безопасность. Возникают различного рода желания различных дельцов, которые сейчас находятся в том числе и за пределами нашей страны. Мы все с вами прекрасно помним 2020 год, что происходило. Поэтому наша задача – обеспечить безопасность граждан, которые идут на избирательные участки проголосовать за свое будущее. Поэтому, что касается 2025 года, мы очень тщательно готовились. Хочу поблагодарить и наших учащихся, которые с нами совместно несли службу по охране общественного порядка, особенно на прилегающей территории. Мы с вами обеспечили безопасность в нашей стране.

Говорили и об актуальных проблемах в сфере борьбы с преступностью. Глава МВД напомнил об опасности мошенничества с использованием информационных технологий. В этой связи проведена масштабная профилактическая кампания, совершенствуются методы борьбы с новыми преступными схемами. Также министр рассказал, что его жизненными принципами являются честность, справедливость и добропорядочность, а главное в сотруднике милиции – человечность.

Конечно, очень интересно было пообщаться с министром внутренних дел Республики Беларусь. Мы хотели узнать у Ивана Владимировича какие-то личные взгляды его на те вопросы, которые нам действительно сегодня интересны.