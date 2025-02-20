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Иван Кубраков стал гостем проекта «Неслучайные встречи» – какие вопросы задавали министру?

20 февраля 2025 08:52
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Популярный национальный проект реализуется в нашей стране – «Неслучайные встречи». Его гостем стал министр внутренних дел, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Иван Кубраков стал гостем проекта «Неслучайные встречи» – какие вопросы задавали министру?-2

В Республиканском молодежном центре Иван Кубраков вместе с представителями студенческого актива, молодыми учеными, блогерами и волонтерами обсудил широкий круг вопросов. В частности, аудиторию интересовала работа стражей порядка в электоральный период.

Иван Кубраков стал гостем проекта «Неслучайные встречи» – какие вопросы задавали министру?-4

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:
Это в определенной степени экзамен для сотрудников органов внутренних дел. Задача номер один – это обеспечить безопасность. Возникают различного рода желания различных дельцов, которые сейчас находятся в том числе и за пределами нашей страны. Мы все с вами прекрасно помним 2020 год, что происходило. Поэтому наша задача – обеспечить безопасность граждан, которые идут на избирательные участки проголосовать за свое будущее. Поэтому, что касается 2025 года, мы очень тщательно готовились. Хочу поблагодарить и наших учащихся, которые с нами совместно несли службу по охране общественного порядка, особенно на прилегающей территории. Мы с вами обеспечили безопасность в нашей стране.

Иван Кубраков стал гостем проекта «Неслучайные встречи» – какие вопросы задавали министру?-6

Говорили и об актуальных проблемах в сфере борьбы с преступностью. Глава МВД напомнил об опасности мошенничества с использованием информационных технологий. В этой связи проведена масштабная профилактическая кампания, совершенствуются методы борьбы с новыми преступными схемами. Также министр рассказал, что его жизненными принципами являются честность, справедливость и добропорядочность, а главное в сотруднике милиции – человечность.

Иван Кубраков стал гостем проекта «Неслучайные встречи» – какие вопросы задавали министру?-8

Конечно, очень интересно было пообщаться с министром внутренних дел Республики Беларусь. Мы хотели узнать у Ивана Владимировича какие-то личные взгляды его на те вопросы, которые нам действительно сегодня интересны.

Иван Кубраков стал гостем проекта «Неслучайные встречи» – какие вопросы задавали министру?-10

Очень мотивационная встреча. Каждый ушел с этой встречи вдохновленный, воодушевленный на то, чтобы наш мир, наша страна процветала, и все становилось с каждым днем только лучше и лучше.

Один из участников встречи обратился с предложением организовать для студентов всех вузов страны патриотический форум. Иван Кубраков поддержал идею и пообещал провести масштабное мероприятие на одной из крупнейших учебных баз МВД.

# Иван Кубраков # МВД Республики Беларусь # Молодежь Беларуси

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