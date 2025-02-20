Как создавался фильм «Обитель святой Евфросинии»? Поговорили с режиссёром Владимиром Луцким

Продолжим знакомить вас с самыми громкими премьерами этой недели. Номер один в нашем топе – это работа известного белорусского документалиста «Обитель святой Евфросинии». 20 февраля знаковую картину впервые увидят на большом экране жители во всех уголках нашей страны.
В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Владимир Луцкий, режиссер фильма «Обитель святой Евфросинии».
Александр Меженный, ведущий:
Владимир, ваш фильм рассказывает об обители, старейшей в Беларуси, о том, на чем мы все выросли. Мы выросли с пониманием и ощущением того, что это наша земля, это наша родина, это наше все, как говорится. И, конечно же, обитель связана неразрывно с житием Евфросинии Полоцкой, святой покровительницы Беларуси. Как эта тема к вам пришла?
Владимир Луцкий, режиссер фильма «Обитель святой Евфросинии»:
Знаете, все случилось достаточно неожиданно. Примерно год назад была такая же зима. Руководство студии «Летопись» предложило мне вот эту тему. То, что я обрадовался, – это ничего не сказать. Потому что, действительно, мы с женой очень много путешествуем, в монастыри часто приезжаем. И Полоцкий монастырь – это любимый наш монастырь. Поэтому я всей душой откликнулся на это предложение.
Александр Меженный:
Я больше чем уверен, что во время съемки вашего проекта какие-то чудеса должны были происходить. Либо какие-то неразгаданные действия, которые также, возможно, легли в канву фильма. Было такое?
Владимир Луцкий:
Вы знаете, много было открытий. Все происходило весной прошлого года. Храм Спасский был на реконструкции. Там работали специалисты из Петербурга, наши специалисты. И Сергей Лазаров, руководитель этих работ, показал нам уникальные открытия, которые буквально каждый день они находили. Это было очень интересно. Место действительно мистическое, можно сказать. Я хорошо помню, когда однажды мы с женой приехали в этот монастырь, была ранняя служба, в храме никого не было, и потом в тишине абсолютно начали появляться монашки. Вот как из воздуха они появлялись там. Загорались свечи, такие красивые по форме, неземные песнопения звучали, это так сильно наполняет людей, которые приходят туда.
Александра Каштанова, ведущая:
А кто помогал вам с работой?
Владимир Луцкий:
Со сценарием мне помогала писательница Людмила Рублевская. Деятельное участие принимала сама матушка. Она своими советами, пожеланиями как-то направляла. И, конечно, сестры-монахини помогали, но и моя жена, она всегда принимает участие во всех моих проектах.
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