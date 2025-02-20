Как создавался фильм «Обитель святой Евфросинии»? Поговорили с режиссёром Владимиром Луцким

Александр Меженный, ведущий: Владимир, ваш фильм рассказывает об обители, старейшей в Беларуси, о том, на чем мы все выросли. Мы выросли с пониманием и ощущением того, что это наша земля, это наша родина, это наше все, как говорится. И, конечно же, обитель связана неразрывно с житием Евфросинии Полоцкой, святой покровительницы Беларуси. Как эта тема к вам пришла?

Владимир Луцкий, режиссер фильма «Обитель святой Евфросинии»:

Знаете, все случилось достаточно неожиданно. Примерно год назад была такая же зима. Руководство студии «Летопись» предложило мне вот эту тему. То, что я обрадовался, – это ничего не сказать. Потому что, действительно, мы с женой очень много путешествуем, в монастыри часто приезжаем. И Полоцкий монастырь – это любимый наш монастырь. Поэтому я всей душой откликнулся на это предложение.

Александр Меженный:

Я больше чем уверен, что во время съемки вашего проекта какие-то чудеса должны были происходить. Либо какие-то неразгаданные действия, которые также, возможно, легли в канву фильма. Было такое?

Владимир Луцкий:

Вы знаете, много было открытий. Все происходило весной прошлого года. Храм Спасский был на реконструкции. Там работали специалисты из Петербурга, наши специалисты. И Сергей Лазаров, руководитель этих работ, показал нам уникальные открытия, которые буквально каждый день они находили. Это было очень интересно. Место действительно мистическое, можно сказать. Я хорошо помню, когда однажды мы с женой приехали в этот монастырь, была ранняя служба, в храме никого не было, и потом в тишине абсолютно начали появляться монашки. Вот как из воздуха они появлялись там. Загорались свечи, такие красивые по форме, неземные песнопения звучали, это так сильно наполняет людей, которые приходят туда.