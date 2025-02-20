В Минске обсудили перспективы белорусско-китайского туризма

Беларусь и Китай в будущем намерены сосредоточиться на разработке уникальных туристических продуктов. Перспективы сотрудничества в этой сфере обсуждали в Минске с участием представителей туроператоров двух стран, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эти дни потенциал Беларуси изучают представители индустрии путешествий из разных регионов КНР.

Стороны готовят для отдыхающих новые маршруты. Тем более что возможностей для этого становится больше. Улучшается авиасообщение между странами. Беларусь и Китай в данный момент связывает уже три рейса. Уверены эксперты, увеличит поток туристов и взаимное признание виз между Беларусью и Россией. Это открыло новые перспективы для организации востребованных маршрутов из Китая сразу в две страны.

Олег Андрейчик, заместитель министра спорта и туризма Беларуси: Китайские туристы – это очень интересные туристы. Потому что когда еще в доковидные времена мы видели какие-то определенные интересы, допустим, историко-культурный вид туризма их интересовал, экологический туризм. Сейчас мы видим, что линейка достаточно широко расширяется, сегодня китайским туристам интересен и наш промышленный туризм, и мы пока видим, что запрос есть на охотничий туризм.

Юань Минцзе, директор китайской туристической компании: Едут в Мир, Несвиж, там замки, еще усадьба «Сула». «Дудутки» у китайцев еще популярны. А дальше на третий день китайцы едут в Брест. В Брестскую крепость, в военные музеи. Они говорят, очень интересно.

Растет и спрос на образовательный туризм. Сейчас у нас обучаются более 12 тысяч китайских студентов. А они, как правило, тоже путешествуют по Беларуси. Большой популярностью пользуются Мирский, Несвижский, Коссовский замки, а также посещение национальных парков и заповедников, таких как Беловежская и Налибокская пущи. Востребованы и туристические объекты, связанные с историей: Брестская крепость, «Линия Сталина» и не только.

Чжан Вэньчуань, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:

Именно в 2023 году во время визита уважаемого Президента Александра Лукашенко в Китай стороны подписали соглашение о сотрудничестве в области туризма, что заложило плотную основу для развития сотрудничества в этой области. Я надеюсь, что у меня будет больше возможностей посетить все интересные места Беларуси. У меня есть и планы, что за несколько лет своей работы в Беларуси, посетить все области и все интересные места.

В течение этой недели делегации КНР познакомятся с ключевыми достопримечательностями Минска, Брестской и Гродненской областей, ознакомятся с инфраструктурой, посетят кондитерскую фабрику, стеклозавод, агроусадьбы и замковые комплексы. Узнают больше о белорусских традициях и продегустируют наши национальные блюда.