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В Минске обсудили перспективы белорусско-китайского туризма

20 февраля 2025 08:37
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Беларусь и Китай в будущем намерены сосредоточиться на разработке уникальных туристических продуктов. Перспективы сотрудничества в этой сфере обсуждали в Минске с участием представителей туроператоров двух стран, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. В эти дни потенциал Беларуси изучают представители индустрии путешествий из разных регионов КНР.

В Минске обсудили перспективы белорусско-китайского туризма-2

Стороны готовят для отдыхающих новые маршруты. Тем более что возможностей для этого становится больше. Улучшается авиасообщение между странами. Беларусь и Китай в данный момент связывает уже три рейса. Уверены эксперты, увеличит поток туристов и взаимное признание виз между Беларусью и Россией. Это открыло новые перспективы для организации востребованных маршрутов из Китая сразу в две страны.

В Минске обсудили перспективы белорусско-китайского туризма-4

Олег Андрейчик, заместитель министра спорта и туризма Беларуси:
Китайские туристы – это очень интересные туристы. Потому что когда еще в доковидные времена мы видели какие-то определенные интересы, допустим, историко-культурный вид туризма их интересовал, экологический туризм. Сейчас мы видим, что линейка достаточно широко расширяется, сегодня китайским туристам интересен и наш промышленный туризм, и мы пока видим, что запрос есть на охотничий туризм.

В Минске обсудили перспективы белорусско-китайского туризма-6

Юань Минцзе, директор китайской туристической компании:
Едут в Мир, Несвиж, там замки, еще усадьба «Сула». «Дудутки» у китайцев еще популярны. А дальше на третий день китайцы едут в Брест. В Брестскую крепость, в военные музеи. Они говорят, очень интересно.

В Минске обсудили перспективы белорусско-китайского туризма-8

Растет и спрос на образовательный туризм. Сейчас у нас обучаются более 12 тысяч китайских студентов. А они, как правило, тоже путешествуют по Беларуси. Большой популярностью пользуются Мирский, Несвижский, Коссовский замки, а также посещение национальных парков и заповедников, таких как Беловежская и Налибокская пущи. Востребованы и туристические объекты, связанные с историей: Брестская крепость, «Линия Сталина» и не только.

В Минске обсудили перспективы белорусско-китайского туризма-10

Чжан Вэньчуань, Чрезвычайный и Полномочный Посол Китая в Беларуси:
Именно в 2023 году во время визита уважаемого Президента Александра Лукашенко в Китай стороны подписали соглашение о сотрудничестве в области туризма, что заложило плотную основу для развития сотрудничества в этой области. Я надеюсь, что у меня будет больше возможностей посетить все интересные места Беларуси. У меня есть и планы, что за несколько лет своей работы в Беларуси, посетить все области и все интересные места.

В течение этой недели делегации КНР познакомятся с ключевыми достопримечательностями Минска, Брестской и Гродненской областей, ознакомятся с инфраструктурой, посетят кондитерскую фабрику, стеклозавод, агроусадьбы и замковые комплексы. Узнают больше о белорусских традициях и продегустируют наши национальные блюда.

# Туризм # Беларусь-Китай

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