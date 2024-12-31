Прямой эфир

Праздничная ночь вместе – телеканал СТВ подготовил для зрителей новогоднее караоке

31 декабря 2024 17:24
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Песни про маленькую елочку, всем известные пять минут, попурри и многое другое. Телеканал СТВ в праздничную ночь подготовил для зрителей новогоднее караоке, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Праздничная ночь вместе – телеканал СТВ подготовил для зрителей новогоднее караоке-2

Праздник, полный радости и смеха, окутает вас атмосферой веселья и единства. Зажигательные ритмы, знакомые хиты и неожиданные дуэты создадут непередаваемую энергетику, заставляя сердца бить в унисон. Ведущие Александр Меженный и Ольга Бурлакова на протяжении всего вечера будут с вами.

Шоу-номера, лайф-караоке, новогодние поздравления от гостей и лиц телеканала. Обещаем – будет незабываемо.

31 декабря. В 22:30. На кнопке СТВ.

# СТВ # Новый год

Другие новости рубрики

Все новости
Лукашенко присудил специальную премию «Белорусский спортивный Олимп»
31 декабря 2024 16:46

Лукашенко присудил специальную премию «Белорусский спортивный Олимп»

Лукашенко присудил премии «За духовное возрождение» и спецпремии деятелям культуры и искусства
31 декабря 2024 16:45

Лукашенко присудил премии «За духовное возрождение» и спецпремии деятелям культуры и искусства

Лукашенко поздравил зарубежных лидеров с новогодними праздниками
31 декабря 2024 16:44

Лукашенко поздравил зарубежных лидеров с новогодними праздниками