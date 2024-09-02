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Обновлён перечень видов ремесленной деятельности – что туда входит?

02 сентября 2024 17:00
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Сохранить историческую самобытность. Правительство утвердило новый сокращенный перечень видов ремесленной деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обновлён перечень видов ремесленной деятельности – что туда входит?-2

Документ касается физических лиц и направлен на восстановление особого статуса ремесленника как носителя уникальных навыков и умений, традиционных для Беларуси. Поэтому в список вошли только аутентичные, самобытные ремесла, подразумевающие работу своими руками либо использование примитивных инструментов.

Обновлён перечень видов ремесленной деятельности – что туда входит?-4

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:
Это бондарство, изготовление пряжи, изготовление изделий из камня, дерева, но, опять-таки, с самобытными национальными мотивами, и это самое главное и ключевое. Этот перечень местные органы власти смогут дополнять своими уникальными ремеслами, характерными для местности.

Обновлён перечень видов ремесленной деятельности – что туда входит?-6

Что же касается других видов деятельности, например изготовления свечей, мыла или свадебных аксессуаров, то создавать их физлица смогут уже в качестве самозанятых. Документом также устанавливаются формы заявления на ремесленный сбор и уведомления о его прекращении. Напомним, обновленный перечень начнет действовать с 1 октября.

# Культурные традиции # Юрий Чеботарь

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