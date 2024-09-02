Обновлён перечень видов ремесленной деятельности – что туда входит?

Сохранить историческую самобытность. Правительство утвердило новый сокращенный перечень видов ремесленной деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Сохранить историческую самобытность. Правительство утвердило новый сокращенный перечень видов ремесленной деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Документ касается физических лиц и направлен на восстановление особого статуса ремесленника как носителя уникальных навыков и умений, традиционных для Беларуси. Поэтому в список вошли только аутентичные, самобытные ремесла, подразумевающие работу своими руками либо использование примитивных инструментов.
Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:
Это бондарство, изготовление пряжи, изготовление изделий из камня, дерева, но, опять-таки, с самобытными национальными мотивами, и это самое главное и ключевое. Этот перечень местные органы власти смогут дополнять своими уникальными ремеслами, характерными для местности.
Что же касается других видов деятельности, например изготовления свечей, мыла или свадебных аксессуаров, то создавать их физлица смогут уже в качестве самозанятых. Документом также устанавливаются формы заявления на ремесленный сбор и уведомления о его прекращении. Напомним, обновленный перечень начнет действовать с 1 октября.