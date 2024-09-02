Обновлён перечень видов ремесленной деятельности – что туда входит?

Сохранить историческую самобытность. Правительство утвердило новый сокращенный перечень видов ремесленной деятельности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ касается физических лиц и направлен на восстановление особого статуса ремесленника как носителя уникальных навыков и умений, традиционных для Беларуси. Поэтому в список вошли только аутентичные, самобытные ремесла, подразумевающие работу своими руками либо использование примитивных инструментов.

Юрий Чеботарь, министр экономики Беларуси:

Это бондарство, изготовление пряжи, изготовление изделий из камня, дерева, но, опять-таки, с самобытными национальными мотивами, и это самое главное и ключевое. Этот перечень местные органы власти смогут дополнять своими уникальными ремеслами, характерными для местности.