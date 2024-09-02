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Выставка киногероев и трансформеров «Восстание машин» открылась в ТЦ «Сеница»

02 сентября 2024 17:12
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В Минске открылась выставка киногероев и трансформеров «Восстание машин». На ней представлены уникальные арт-объекты, выполненные из металла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это герои различных мультфильмов и комиксов: миньоны, Человек-паук, роботы и другие супергерои. Также для гостей подготовили много захватывающих активностей.

Выставка киногероев и трансформеров «Восстание машин» открылась в ТЦ «Сеница»-2
Выставка киногероев и трансформеров «Восстание машин» открылась в ТЦ «Сеница»-3

Ксения Сокунова, администратор по продажам выставки киногероев и трансформеров «Восстание машин»:
Вы сможете сделать реактор Железного человека, джедайский супермеч, пройти несколько миссий в очках виртуальной реальности, использовать свои силы на космическом аттракционе «Гироскоп» и выиграть призы в нашем магазине в нашей беспроигрышной лотерее.

Выставка киногероев и трансформеров «Восстание машин» открылась в ТЦ «Сеница»-5

Выставка привлекает не только детей, но и взрослых. Родители могут встретиться с фигурами персонажей фильмов своей молодости. Здесь есть терминаторы, Чужой и Хищник, Дарт Вейдер и не только.

Выставка киногероев и трансформеров «Восстание машин» открылась в ТЦ «Сеница»-7

Мне понравились роботы, я увидел много своих героев.

Выставка киногероев и трансформеров «Восстание машин» открылась в ТЦ «Сеница»-9

Нам было интересно. На выставке мы увидели героев своей молодости. Мы выросли на «Звездных войнах». А нашему внуку уже ближе трансформеры.

Выставка киногероев и трансформеров «Восстание машин» открылась в ТЦ «Сеница»-11

Увидеть киногероев и трансформеров можно в торговом центре «Сеница» по 10 ноября включительно. Выставка будет работать с 10:00 до 21:00. Выходной – понедельник.

*На правах рекламы.

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