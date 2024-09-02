Выставка киногероев и трансформеров «Восстание машин» открылась в ТЦ «Сеница»

В Минске открылась выставка киногероев и трансформеров «Восстание машин». На ней представлены уникальные арт-объекты, выполненные из металла, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Это герои различных мультфильмов и комиксов: миньоны, Человек-паук, роботы и другие супергерои. Также для гостей подготовили много захватывающих активностей.

Ксения Сокунова, администратор по продажам выставки киногероев и трансформеров «Восстание машин»:

Вы сможете сделать реактор Железного человека, джедайский супермеч, пройти несколько миссий в очках виртуальной реальности, использовать свои силы на космическом аттракционе «Гироскоп» и выиграть призы в нашем магазине в нашей беспроигрышной лотерее.

Выставка привлекает не только детей, но и взрослых. Родители могут встретиться с фигурами персонажей фильмов своей молодости. Здесь есть терминаторы, Чужой и Хищник, Дарт Вейдер и не только.

Мне понравились роботы, я увидел много своих героев.

Нам было интересно. На выставке мы увидели героев своей молодости. Мы выросли на «Звездных войнах». А нашему внуку уже ближе трансформеры.