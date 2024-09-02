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Как найти баланс между учёбой и дополнительными занятиями? Вот что советуют педагоги

02 сентября 2024 15:09
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Каникулы закончились, у школьников впереди насыщенный учебный год. Ребят ждут не только уроки, домашние задания, но и различные активности в спортивных секциях, кружках и так далее. Как найти баланс между учебой и дополнительными занятиями? Об этом поговорили с гостьей.

В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Ирина Романовская, художественный руководитель школы вокала и образцовой вокальной студии «Микс».

Как найти баланс между учёбой и дополнительными занятиями? Вот что советуют педагоги -2

Ирина Романовская, художественный руководитель школы вокала и образцовой вокальной студии «Микс»:
Когда ребенок идет в школу, родители пытаются занять весь досуг своего ребенка, чтобы после школы они занимались в кружках, в объединениях по интересам, чтобы ребенок был при деле. Это способствует не только переключению с учебной деятельности на творческую, но и развивает творческое мышление, способствует социализации ребенка в обществе.

Родители должны чувствовать, какие творческие интересы у ребенка есть, какие склонности. Например, он хочет в футбол играть – значит спортивная секция.

Подробности в видео.

# Юрий Царёв # Образование в Беларуси # Ольга Бурлакова # Александр Меженный

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