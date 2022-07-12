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В Витебске пройдёт жеребьёвка детского песенного конкурса «Славянского базара»

12 июля 2022 08:23
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Новости Беларуси. В фестивальном Витебске 12 июля состоится жеребьевка, которая определит порядок выступления исполнителей на международном детском музыкальном конкурсе. Он уже в 20-й раз пройдет во время «Славянского базара», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Витебске пройдёт жеребьёвка детского песенного конкурса «Славянского базара»-1

Торжественное открытие запланировано на четверг, 14 июля, но уже завтра, 13-го, гостей приглашают на «Увертюру к фестивалю». Свою программу презентуют артисты Белорусского государственного цирка. И завтра же в первый рейс из Минска и Москвы отправятся дополнительные поезда на долгожданное событие этого лета.

Белорусская железная дорога также организовала поезд международных линий Витебск – Москва и обратно. Расписание движения составлено с учетом программы. В 2022 году организаторы ожидают большое количество гостей. Тем более что билет на фестиваль заменяет визу для граждан 73 стран.  

# Славянский базар в Витебске-2022 # общество # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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