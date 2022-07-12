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Витебск погружается в атмосферу «Славянского базара». Как за фестивальными событиями будет следить СТВ?

12 июля 2022 09:36
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Новости Беларуси. В Витебске 12 июля пройдет жеребьевка международного детского музыкального конкурса. В 2022 году песенное состязание среди юных исполнителей пройдет в 20-й раз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Витебск погружается в атмосферу «Славянского базара». Как за фестивальными событиями будет следить СТВ?-1

Участие в юбилейном конкурсе примут представители из 16 стран. Беларусь представит минчанин Елисей Касич, который родом из фестивальной столицы. Сам Витебск уже погружается в атмосферу праздника. Город принимает гостей и участников «Славянского базара».

Витебск погружается в атмосферу «Славянского базара». Как за фестивальными событиями будет следить СТВ?-4

За фестивальными событиями следят и наши съемочные группы. Кстати, уже завтра, 13 июля, из Витебска начнет выходить в эфир и программа «Новое утро» на телеканале РТР-Беларусь. Выездная студия расположилось в самом сердце Витебска – около Летнего амфитеатра. В гости к ведущим придут организаторы фестиваля, а так же именитые артисты.

Витебск погружается в атмосферу «Славянского базара». Как за фестивальными событиями будет следить СТВ?-7

Александр Меженный, телеведущий программы «Новое утро»:
Для меня традиция «Славянского база» в 10-й, юбилейный год, сейчас – 31-й, поэтому мне есть с чем сравнить. И, конечно же, мне приятно, что мы наше «Новое утро» проводим здесь. Уже второй год наша студия работает. Сложно, начиная от технических моментов, связанных с проводкой электричества, работы машины и заканчивая пресловутым витебским дождем – все вызывает сложности. Но на самом деле, когда есть такие интерактивы, когда есть возможность благодаря каналу оказаться в эпицентре событий, это радует и наполняет работу смыслом.

Уже завтра на сцене Летнего амфитеатра пройдет первый концерт. Площадка превратится в цирковой манеж. Здесь выступят артисты Белгосцирка с программой «Этот волшебный цирк».

На «Славянский базар» организовали дополнительный международный маршрут. Подробнее здесь.

# Славянский базар в Витебске-2022 # общество # Александр Меженный # Елисей Касич # Новости Витебска и Витебской области # Фотофакт

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