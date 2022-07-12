Всё зависит от модели. Сколько дней уходит на сборку одного комбайна на конвейере?

Стоит задача произвести 2,5 тысячи единиц, хотя изначально готовились поставить на 300 машин меньше. Отреагировали на запросы рынка – Россия и Казахстан расширили пакет заказов. По пути обновления парка комбайнов идут и отечественные сельхозпроизводители. На сборку одной машины уходит в среднем пять дней, а трудятся над ее созданием в цеху более 300 человек. Все зависит от модели. В линейке производства их 11.