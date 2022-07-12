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Всё зависит от модели. Сколько дней уходит на сборку одного комбайна на конвейере?

12 июля 2022 08:06
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Новости Беларуси. Ежемесячно 220 комбайнов. Крупнейшее отечественное предприятие по выпуску сельхозтехники обеспечено контрактами до конца 2022 года. Загруженность конвейера – выше плановой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Всё зависит от модели. Сколько дней уходит на сборку одного комбайна на конвейере?-1

Стоит задача произвести 2,5 тысячи единиц, хотя изначально готовились поставить на 300 машин меньше. Отреагировали на запросы рынка – Россия и Казахстан расширили пакет заказов. По пути обновления парка комбайнов идут и отечественные сельхозпроизводители. На сборку одной машины уходит в среднем пять дней, а трудятся над ее созданием в цеху более 300 человек. Все зависит от модели. В линейке производства их 11.  

# Предприятия Беларуси # общество # Фотофакт

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