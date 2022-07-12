Всё зависит от модели. Сколько дней уходит на сборку одного комбайна на конвейере?

Новости Беларуси. Ежемесячно 220 комбайнов. Крупнейшее отечественное предприятие по выпуску сельхозтехники обеспечено контрактами до конца 2022 года. Загруженность конвейера – выше плановой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Ежемесячно 220 комбайнов. Крупнейшее отечественное предприятие по выпуску сельхозтехники обеспечено контрактами до конца 2022 года. Загруженность конвейера – выше плановой, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Стоит задача произвести 2,5 тысячи единиц, хотя изначально готовились поставить на 300 машин меньше. Отреагировали на запросы рынка – Россия и Казахстан расширили пакет заказов. По пути обновления парка комбайнов идут и отечественные сельхозпроизводители. На сборку одной машины уходит в среднем пять дней, а трудятся над ее созданием в цеху более 300 человек. Все зависит от модели. В линейке производства их 11.