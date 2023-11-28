На отдельных дорогах Беларуси ожидается гололедица – синоптики

Сегодня, 28 ноября, коммунальным службам, судя по прогнозу погоды, отдыхать не придется. Синоптики предупреждают: на отдельных участках дорог Беларуси ожидается гололедица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Очевидно, что она затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятность возникновения ДТП и повышает риск травматизма. В целом будет облачно с прояснениями. Снег и мокрый снег будут отмечаться лишь по юго-западу страны. Дневная температура воздуха составит от -1 до -7 °С.