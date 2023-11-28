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На отдельных дорогах Беларуси ожидается гололедица – синоптики

28 ноября 2023 08:25
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Сегодня, 28 ноября, коммунальным службам, судя по прогнозу погоды, отдыхать не придется. Синоптики предупреждают: на отдельных участках дорог Беларуси ожидается гололедица, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На отдельных дорогах Беларуси ожидается гололедица – синоптики-1

Очевидно, что она затрудняет движение транспорта, увеличивает вероятность возникновения ДТП и повышает риск травматизма. В целом будет облачно с прояснениями. Снег и мокрый снег будут отмечаться лишь по юго-западу страны. Дневная температура воздуха составит от -1 до -7 °С.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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