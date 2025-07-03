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Лукашенко – ветеранам: вы – это не только память но и будущее нашей страны

03 июля 2025 08:55
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Лукашенко – ветеранам: вы – это не только память но и будущее нашей страны-0

Глава белорусского государства Александр Лукашенко 3 июля принял участие в праздновании Дня Независимости и возложил венок к подножию Кургана Славы. Об этом сообщает пресс-служба белорусского лидера.

В своем выступлении он подчеркнул, что для большинства белорусов этот день символизирует мир и независимость.

Президент после церемонии возложения поговорил с ветеранами, поблагодарил их за подвиг и отметил, что Курган Славы – это мемориал во имя всех участников войны. Он отметил необходимость быть готовым к любым вызовам и призвал людей не терять бдительности.

Он также поблагодарил павших героев и отметил, что даже бытовые трудности – ничто по сравнению с тем, через что довелось пройти военному поколению. Лукашенко подчеркнул, что ветераны – это не только память, но и будущее страны. Цитируя народную мудрость, он призвал людей быть готовыми к худшему и надеяться на лучшее, а также выразил благодарность защитникам, которые никому не отдадут Беларусь.

«Но, как в народе говорят, прошлепать, как в июне 41-го (вы это помните лучше, чем я), мы ничего не должны. Мы должны быть готовы ко всему. Но готовиться мы должны к самому худшему. Будет лучше – мы будем рады. Простая народная политика», – заявил лидер Беларуси.

Фото: pixabay

# День Независимости # Александр Лукашенко # ветераны

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