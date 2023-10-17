В Беларуси проходит конкурс для блогеров. Рассказываем, почему в нём стоит принять участие

В стране стартовало масштабное мероприятие – конкурс «Блогосфера 5.0» и Booktrailer. Организаторы – Республиканский молодежный центр moladz.by и Министерство образования. Как же принять участие в творческом состязании? В студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь Антон Сорокин, заместитель начальника – начальник управления информационно-методического обеспечения и образовательных медиапроектов Республиканского молодежного центра moladz.by. В чем состоит суть проекта? Дмитрий Потапович, ведущий:

Расскажите про сам проект. В чем его цель?

Антон Сорокин, заместитель начальника – начальник управления информационно-методического обеспечения и образовательных медиапроектов Республиканского молодежного центра moladz.by:

Проект идет не первый год, из названия понятно, что это пятый сезон. Цель проекта – собрать, выявить наиболее активных ребят, которые готовы не только потреблять контент в социальных сетях, но и создавать его по заданным тематикам. У нас конкурс разделен на несколько категорий, есть номинации. Исходя из тематики они могут создать любой контент, соответствующий техническому зданию, представить его на суд жюри. Юлия Самусенко, ведущая:

Мы знаем, что в прошлом году вас впервые прошел Booktrailer, а как в этом году проходит этот конкурс? Антон Сорокин:

Booktrailer взорвал, скажем так, сферу школьную. Огромное количество заявок было именно от школьников. Суть заключалось в том, чтобы снять короткий рекламный трейлер к какой-либо из книг. Много ли желающих участвовать в конкурсе? Юлия Самусенко:

Участников много? Антон Сорокин:

Да. В том году у нас был аврал – порядка 380 заявок на «Блогосферу», долго жюри работало. По итогу выявили победителя. Хотел бы еще сказать, что Университет гражданской защиты МЧС – наш регулярный участник данного конкурса. И у ребят вообще очень сильный медиацентр, они создают контент не только своей профессиональной направленности, но и для участия в конкурсе, заморачиваются по полной. Юлия Самусенко:

Подождите, это коллективная работа или это работа одного человека?

Антон Сорокин:

Заявка может состоять из коллектива, то есть актер, оператор, монтаж, режиссер, поэтому как один человек может принимать участие, так и коллектив. Дмитрий Потапович:

Этот конкурс проводится не первый год, в чем отличие именно в этом году? Антон Сорокин:

В этом году мы добавили номинацию «Патриот», стараемся каждый год добавлять различные номинации. В том году новшеством было путешествие по Беларуси, популяризовать мы хотели какие-нибудь интересные места нашей страны, потому что как ни странно почему-то ребята, когда выбирают место, куда поехать, отдохнуть, не рассматривают те уникальные уголки нашей земли, которые рядом. Дмитрий Потапович:

А в каком плане вы имеете в виду путешествия по Беларуси? То есть чтобы ролики снимали не только в Минске, но и других регионах? Антон Сорокин:

Да, конечно, это республиканский проект, это республиканский конкурс, принять участие может абсолютно любой учащийся от 14 до 31 года, из любого уголка нашей страны, номинация именно «Путешествия по Беларуси» заключалась в том, чтобы снять короткий рекламный тизер, какой-то своей местности уникальный. Для того чтобы посмотреть этот ролик, захотелось приехать самому и побывать в том месте. Какие награды для победителей? Юлия Самусенко:

Как награждают?

Антон Сорокин:

Тоже очень интересный момент. Мы заморочились с призами. И так как конкурс блогерский, то и призы должны быть специфические, которые будут помогать развиваться в этом направлении. В том году у нас в призах были моноподы для блогинга, именно для телефонной съемки, петлицы. У нас были кольцевые лампы. Ольга Бурлакова, ведущая:

А судьи кто? Антон Сорокин:

В первую очередь, это сотрудники нашего управления по информационной и методической работе. Это приглашенные спикеры и специалисты из Министерства образования, из центра художественного творчества детей и молодежи. Мы всегда приглашаем одного ли двух блогеров, которые также, скажем так, свою профессиональную лепту вносят. Юлия Самусенко:

Где и когда пройдет само награждение?