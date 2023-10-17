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В Беларуси на неделе ожидаются заморозки и мокрый снег

17 октября 2023 08:37
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Новости Беларуси. В Беларуси заметно похолодает. На территорию страны поступают воздушные массы с северо-запада Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Беларуси на неделе ожидаются заморозки и мокрый снег-1

С Балтийского моря идут разрозненные дождевые облака. Несут с собой они и мокрый снег. Ближайшей ночью во многих районах ожидаются заморозки до -3 °С. В начале второй половины недели под влиянием холодного воздуха арктического происхождения в Беларуси будет идти мокрый снег с дождем. В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог будет образовываться гололедица.

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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