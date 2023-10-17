В Беларуси на неделе ожидаются заморозки и мокрый снег

С Балтийского моря идут разрозненные дождевые облака. Несут с собой они и мокрый снег. Ближайшей ночью во многих районах ожидаются заморозки до -3 °С. В начале второй половины недели под влиянием холодного воздуха арктического происхождения в Беларуси будет идти мокрый снег с дождем. В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог будет образовываться гололедица.