В Беларуси на неделе ожидаются заморозки и мокрый снег

Новости Беларуси. В Беларуси заметно похолодает. На территорию страны поступают воздушные массы с северо-запада Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. В Беларуси заметно похолодает. На территорию страны поступают воздушные массы с северо-запада Европы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С Балтийского моря идут разрозненные дождевые облака. Несут с собой они и мокрый снег. Ближайшей ночью во многих районах ожидаются заморозки до -3 °С. В начале второй половины недели под влиянием холодного воздуха арктического происхождения в Беларуси будет идти мокрый снег с дождем. В ночные и утренние часы на отдельных участках дорог будет образовываться гололедица.