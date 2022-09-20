Прямой эфир

Лукашенко: в условиях гибридной войны Запада против Беларуси и России возросла роль таможенных органов

20 сентября 2022 08:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. В условиях гибридной войны Запада против Беларуси и России ваша роль только возрастает – это особо подчеркнул в поздравлении таможенников с профессиональным праздником Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лукашенко: в условиях гибридной войны Запада против Беларуси и России возросла роль таможенных органов-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Убежден, что сотрудники службы, которых всегда отличали высокий профессионализм, стойкость и умение оперативно реагировать на любые изменения ситуации, это хорошо понимают и сделают все, чтобы обеспечить экономическую безопасность государства, развитие внешнеэкономической деятельности и стабильную работу трудовых коллективов.

Лукашенко: в условиях гибридной войны Запада против Беларуси и России возросла роль таможенных органов-4

Особые слова благодарности глава государства адресовал ветеранам, которые отдали многие годы жизни становлению и развитию белорусской таможни, а сегодня передают опыт и знания молодому поколению.

# Таможня Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
20 сентября – Всемирный день риса. Чем ещё известна эта дата в истории?
20 сентября 2022 07:54

20 сентября – Всемирный день риса. Чем ещё известна эта дата в истории?

Посол Беларуси в России 20 сентября вручит верительные грамоты Владимиру Путину
20 сентября 2022 07:48

Посол Беларуси в России 20 сентября вручит верительные грамоты Владимиру Путину

Обновлённую Концепцию национальной безопасности обсудят во Дворце Независимости
20 сентября 2022 07:47

Обновлённую Концепцию национальной безопасности обсудят во Дворце Независимости