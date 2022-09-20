Лукашенко: в условиях гибридной войны Запада против Беларуси и России возросла роль таможенных органов

Новости Беларуси. В условиях гибридной войны Запада против Беларуси и России ваша роль только возрастает – это особо подчеркнул в поздравлении таможенников с профессиональным праздником Александр Лукашенко, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Убежден, что сотрудники службы, которых всегда отличали высокий профессионализм, стойкость и умение оперативно реагировать на любые изменения ситуации, это хорошо понимают и сделают все, чтобы обеспечить экономическую безопасность государства, развитие внешнеэкономической деятельности и стабильную работу трудовых коллективов.