Обновлённую Концепцию национальной безопасности обсудят во Дворце Независимости

Новости Беларуси. Обновленную Концепцию национальной безопасности обсудят 20 сентября во Дворце Независимости. На разговор к Президенту приглашен госсекретарь Совета безопасности, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предстоит обсудить новшества, закрепленные в Конституции после референдума. Необходимо учитывать и нарастание геополитической нестабильности. В Концепцию национальной безопасности заложены такие понятия, как историческая память, народ и его всемерная защита. Новой станет категория – социальная ответственность граждан, а не только государства, безопасность персональных данных, развитие атомной энергетики.