20 сентября – Всемирный день риса. Чем ещё известна эта дата в истории?

День таможенника

20 сентября в Беларуси отмечается День таможенника. Исторически сложилось так, что через нашу территорию всегда проходили транспортные магистрали, по которым перемещались основные потоки грузов и пассажиров в железнодорожном и автомобильном сообщении в направлении с Востока на Запад и с Запада на Восток Европейского континента. После приобретения Беларусью суверенитета возросла необходимость в защите экономических интересов государства, на страже которых и призваны стоять таможенные органы. Профессиональный праздник сотрудников таможенных органов Беларуси был учрежден в 1996 году. Его дата была выбрана в связи с тем, что 20 сентября 1991 года Белорусское управление Государственного таможенного контроля СССР было преобразовано в Государственный таможенный комитет Республики Беларусь. Этот праздник подчеркивает значимость деятельности таможенных органов для экономического благополучия, а также признания вклада таможенной службы в развитие страны. 160 лет назад была открыта первая в России консерватория

20 сентября 1862 года, 160 лет назад, в Петербурге была открыта первая в России консерватория. Она была создана по инициативе Антона Рубинштейна, выдающегося пианиста, композитора и общественного деятеля. Он же стал первым артистическим директором консерватории и профессором по классу фортепиано. В первый год было принято 179 учеников. И первым выпускником по классу композиции стал Петр Ильич Чайковский, который окончил ее в 1865 году с большой серебряной медалью. Именам многих выпускников Петербургской консерватории суждено было войти и остаться в истории мировой культуры. Всемирный день риса