20 сентября – Всемирный день риса. Чем ещё известна эта дата в истории?

20 сентября в Беларуси отмечается День таможенника. Исторически сложилось так, что через нашу территорию всегда проходили транспортные магистрали, по которым перемещались основные потоки грузов и пассажиров в железнодорожном и автомобильном сообщении в направлении с Востока на Запад и с Запада на Восток Европейского континента. После приобретения Беларусью суверенитета возросла необходимость в защите экономических интересов государства, на страже которых и призваны стоять таможенные органы. Профессиональный праздник сотрудников таможенных органов Беларуси был учрежден в 1996 году. Его дата была выбрана в связи с тем, что 20 сентября 1991 года Белорусское управление Государственного таможенного контроля СССР было преобразовано в Государственный таможенный комитет Республики Беларусь. Этот праздник подчеркивает значимость деятельности таможенных органов для экономического благополучия, а также признания вклада таможенной службы в развитие страны.
20 сентября 1862 года, 160 лет назад, в Петербурге была открыта первая в России консерватория. Она была создана по инициативе Антона Рубинштейна, выдающегося пианиста, композитора и общественного деятеля. Он же стал первым артистическим директором консерватории и профессором по классу фортепиано. В первый год было принято 179 учеников. И первым выпускником по классу композиции стал Петр Ильич Чайковский, который окончил ее в 1865 году с большой серебряной медалью. Именам многих выпускников Петербургской консерватории суждено было войти и остаться в истории мировой культуры.
20 сентября отмечается Всемирный день риса. Рис – самый распространенный на нашей планете злак, и не зря у него есть свой день. Учрежденный ООН, этот День риса не столько праздник, сколько день-напоминание о том, что миллионы людей на Земле недоедают, и спасает их от голодной смерти именно рис – неприхотливый, питательный и дешевый злак. Но если говорить о рисе не в контексте мировых продовольственных проблем, то вообще-то это удивительно вкусный злак, из которого можно готовить великолепные блюда. Все любят плов, фаршированные овощи и голубцы, ризотто, паэлью и суши с роллами. Так что в День риса у вас огромный простор для воплощения любых кулинарных фантазий: из риса можно приготовить все, даже сладкие десерты.
И пусть этот день запомнится вам чем-то хорошим!