Посол Беларуси в России 20 сентября вручит верительные грамоты Владимиру Путину

В Александровском зале Большого Кремлевского дворца Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой сегодня, 20 сентября, вручит верительные грамоты президенту страны, которая считается нашим стратегическим партнером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Официально приступят к выполнению дипломатической миссии в Москве представители еще 23 стран. Что касается белорусско-российского сотрудничества, то по итогам года ожидается исторический максимум объема взаимной торговли. За шесть месяцев 2022-го он достиг 20 миллиардов долларов – это 12,2 % плюс к такому же периоду прошлого года.