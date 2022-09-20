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Посол Беларуси в России 20 сентября вручит верительные грамоты Владимиру Путину

20 сентября 2022 07:48
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В Александровском зале Большого Кремлевского дворца Чрезвычайный и Полномочный Посол Беларуси в России Дмитрий Крутой сегодня, 20 сентября, вручит верительные грамоты президенту страны, которая считается нашим стратегическим партнером, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Посол Беларуси в России 20 сентября вручит верительные грамоты Владимиру Путину-1

Официально приступят к выполнению дипломатической миссии в Москве представители еще 23 стран. Что касается белорусско-российского сотрудничества, то по итогам года ожидается исторический максимум объема взаимной торговли. За шесть месяцев 2022-го он достиг 20 миллиардов долларов – это 12,2 % плюс к такому же периоду прошлого года.

# Беларусь-Россия # общество # Дмитрий Крутой # Владимир Путин # Фотофакт

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