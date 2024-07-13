Кабина механизатора – солидный кабинет! Как усовершенствовали технику в белорусских хозяйствах?

Аграрии и используют каждый погожий день, чтобы увеличить темпы полевых работ и выполнить задание главы государства – обеспечить прирост сельхозпроизводства не менее чем на 6-7 % к уровню 2023 года, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Так, темпы страды в Гомельской области в четыре раза превосходят прошлогодние. А в Могилевской скорость набирают благодаря новой современной технике. Только в Могилевском районе новые трактора и комбайны получили сразу пять сельхозпредпряитий.

Уже в понедельник, 15 июля, этот новый комбайн сельхозпредприятия «Агрокомбинат «Заря» отправится на хлебную ниву. Свою трудовую биографию машина начнет с уборки озимого рапса. Захват жатки – 9 метров, а это плюс 30 % продуктивности. Вместо клавиш – роторный барабан: он позволяет собрать с полей все до последнего зернышка. Обмолот щадящий. И это особенно ценно для уборки кукурузы и гороха. Кабина механизатора – солидный кабинет. И если раньше комбайнерам приходилось коротать жаркий полдень в тени, то сейчас самое прохладное и комфортное место – у штурвала.

Виталий Бурый, механизатор сельхозпредприятия «Агрокомбинат «Заря»:

Не жарко в кабине, это самое главное. И комфорт, конечно, изменился по сравнению, что раньше были «Доны» – «Дон-1500». Даже возьмем «Ниву», на «Ниве» начинал с отцом помощником работать, поэтому знаю, что такое, когда отец приходил домой и от жары и усталости просто ложился спать. А здесь намного лучше и приятнее работать.

За последние пять лет «Заре» удалось обновить линейку комбайнов на 30 %, энергонасыщенных тракторов – на 70. Белорусские хозяйства все чаще смотрят в сторону точного земледелия. Автопилотированием только здесь оснащены 10 единиц техники: от опрыскивателей до комбайнов. Искусственный интеллект – надежда привлечь в отрасль молодые кадры. Пока же нехватку рук помогает решать широкоформатная техника.