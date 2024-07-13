Вырвали Мосты из рук фашистов! Хроники операции «Багратион»: как освобождали Беларусь?

80 лет назад войска Красной армии освобождали белорусские земли от фашистских оккупантов. 13 июля 1944 года войска первого, второго и третьего белорусских фронтов продолжали наступление. В этот день в ходе Белостокской операции заняли город Мосты. Также освободили Щучин, Дриссу, Ружаны. Как это было – в нашем следующем репортаже.

Беларусь, город Мосты, Гродненская область. В ходе знаменитой операции по освобождению Беларуси от немецко-фашистских захватчиков 13 июля этот город был освобожден.

11 июля советские войска освободили Вороново и вступили с боями на землю Мостовщины. Наступление осуществляли части армии 2-го Белорусского фронта. Гитлеровцы яростно сопротивлялись, цепляясь за каждый выгодный рубеж. Именно поэтому бои на территории Мостовщины носили исключительно ожесточенный характер. При освобождении города отличился командир стрелкового полка 348-й Бобруйской Краснознаменной орденов Кутузова и Суворова стрелковой дивизии полковник Иван Иванович Долматов.