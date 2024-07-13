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Вырвали Мосты из рук фашистов! Хроники операции «Багратион»: как освобождали Беларусь?

13 июля 2024 17:51
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80 лет назад войска Красной армии освобождали белорусские земли от фашистских оккупантов. 13 июля 1944 года войска первого, второго и третьего белорусских фронтов продолжали наступление. В этот день в ходе Белостокской операции заняли город Мосты. Также освободили Щучин, Дриссу, Ружаны.

Как это было – в нашем следующем репортаже.

Вырвали Мосты из рук фашистов! Хроники операции «Багратион»: как освобождали Беларусь?-1

Беларусь, город Мосты, Гродненская область. В ходе знаменитой операции по освобождению Беларуси от немецко-фашистских захватчиков 13 июля этот город был освобожден.

Вырвали Мосты из рук фашистов! Хроники операции «Багратион»: как освобождали Беларусь?-4

11 июля советские войска освободили Вороново и вступили с боями на землю Мостовщины. Наступление осуществляли части армии 2-го Белорусского фронта. Гитлеровцы яростно сопротивлялись, цепляясь за каждый выгодный рубеж. Именно поэтому бои на территории Мостовщины носили исключительно ожесточенный характер. При освобождении города отличился командир стрелкового полка 348-й Бобруйской Краснознаменной орденов Кутузова и Суворова стрелковой дивизии полковник Иван Иванович Долматов.

Вырвали Мосты из рук фашистов! Хроники операции «Багратион»: как освобождали Беларусь?-7

Личным примером он воодушевлял подчиненных на подвиги. Сам с группой автоматчиков сел на броню танка и двинулся в атаку, увлекая за собой личный состав полка. Автоматчики, огибая минное поле, ворвались в расположение противника, гранатами забросали фашистов, а танки гусеницами крошили блиндажи врага. Высота, на которой укрепились фашисты, была взята. Уцелевшие гитлеровцы сдались в плен.

Подробности в сюжете.

# Великая Отечественная война # общество

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