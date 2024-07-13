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Азарёнок: в СССР система посылала творцов на великие стройки, мобилизовала и отправляла. И всех жёстко организовывала

13 июля 2024 17:05
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Вопросы культуры – это актуальная политика. Против Беларуси идет война в самых разных пространствах, от военного до идеологического. И здесь на первый план выступают смыслы. Григорий Азаренок продолжит тему в рубрике «Тайные пружины политики».

Азарёнок: в СССР система посылала творцов на великие стройки, мобилизовала и отправляла. И всех жёстко организовывала-1

Григорий Азаренок, СТВ:
О культуре хотите? Ну давайте о культуре.

Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

Азарёнок: в СССР система посылала творцов на великие стройки, мобилизовала и отправляла. И всех жёстко организовывала-4

А ведь что-то с ней случилось, с культурой нашей. И я не про отдельные эпизоды из нижних слоев интернета. Я про большую культуру. Какую песню Батька подпевал: Песня «Я люблю тебя жизнь» 1961 года. Марк Бернес первый пел. А мы все подпеваем. А почему тогда делали на века? А я зачитаю воспоминания Всеволода Вишневского. 1941 год. Начало Великой Отечественной войны. Москва строгая, серьезная. В Союзе советских писателей собрались сотни писателей. Пришел Новиков-Прибой: «Давайте работу, дежурство». Приехал Соболев. Многие уже в военной или военно-морской форме. Идет проверка списков: «На фронт мне надо отправить сразу десятки писателей». Интеллигенция честно, верно идет в общих народных рядах.

В наркомате Военно-морского флота проверяем еще раз нужные писательские списки. В первую очередь отправлять участников войны с белой Финляндией, людей с опытом.

В редакции «Правды» все четко, оперативно. Проводим ночное совещание о том, как писателям работать в армии и во флоте. «Быть в массах, нести живое слово, описывать борьбу, отмечать героев, клеймить трусов, ликвидировать ложные слухи. Работать везде. Перо приравнено к штыку!»

Азарёнок: в СССР система посылала творцов на великие стройки, мобилизовала и отправляла. И всех жёстко организовывала-7

Лебедев-Кумач мобилизован на Всесоюзное радио: нужны песни, стихи, фельетоны. А что на нашем большом пространстве произошло, ну хоть бы и после начала СВО? Все те же – Прилепин, Проханов да донецкие женщины-поэты. А почему так происходит? Много актеров как Пореченков пулеметик взяли? Много представителей нынешних творческих союзов пишут картины да книги о том, что происходит? Ведь вот они вокруг нас, люди «Тихого Дона».

Полное видео смотрите в нашем Telergam-канале.

# «Азарёнок. Тайные пружины политики» # общество # Александр Лукашенко # Григорий Азарёнок

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