Азарёнок: в СССР система посылала творцов на великие стройки, мобилизовала и отправляла. И всех жёстко организовывала

Вопросы культуры – это актуальная политика. Против Беларуси идет война в самых разных пространствах, от военного до идеологического. И здесь на первый план выступают смыслы. Григорий Азаренок продолжит тему в рубрике «Тайные пружины политики».

Ложь не есть правда, а истина всегда одна. Меня зовут Григорий Азаренок, это «Тайные пружины политики», здравствуйте.

А ведь что-то с ней случилось, с культурой нашей. И я не про отдельные эпизоды из нижних слоев интернета. Я про большую культуру. Какую песню Батька подпевал: Песня «Я люблю тебя жизнь» 1961 года. Марк Бернес первый пел. А мы все подпеваем. А почему тогда делали на века? А я зачитаю воспоминания Всеволода Вишневского. 1941 год. Начало Великой Отечественной войны. Москва строгая, серьезная. В Союзе советских писателей собрались сотни писателей. Пришел Новиков-Прибой: «Давайте работу, дежурство». Приехал Соболев. Многие уже в военной или военно-морской форме. Идет проверка списков: «На фронт мне надо отправить сразу десятки писателей». Интеллигенция честно, верно идет в общих народных рядах.

В наркомате Военно-морского флота проверяем еще раз нужные писательские списки. В первую очередь отправлять участников войны с белой Финляндией, людей с опытом.

В редакции «Правды» все четко, оперативно. Проводим ночное совещание о том, как писателям работать в армии и во флоте. «Быть в массах, нести живое слово, описывать борьбу, отмечать героев, клеймить трусов, ликвидировать ложные слухи. Работать везде. Перо приравнено к штыку!»