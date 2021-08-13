«У нас считается 14 августа Днём влюбленных». Когда отмечают праздники студенты-аграрии?

Новости Беларуси. В БРСМ говорят, что для студентов-аграриев специально подбирают летнюю работу, где они одного поля ягоды, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Шешко, командир студенческого отряда «Поречанка» имени Героя Советского Союза Н.Т. Овчинникова:

Ягоду нельзя собирать мягкую, побитую нельзя ягоду собирать. Еще нельзя собирать мокрую ягоду, поскольку ягода от веса и от воды давится. Ручной барашек, конь Аристократ и десятки видов птиц. Рассказываем, как студотряды аграрного профиля работают под Гродно

Ловкость рук и никакого ягодного брака. Александр уже наловчился ежедневно собирать под 30 килограммов голубики. Третий год будущий зоотехник выбирает лето трудовое в хозяйстве «Поречанка»: заводит как полезные знакомства в сельском хозяйстве, так и друзей по духу.