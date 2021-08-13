Ручной барашек, конь Аристократ и десятки видов птиц. Рассказываем, как студотряды аграрного профиля работают под Гродно

Новости Беларуси. Какие нюансы есть в сборе голубики и почему будущим ветеринарам так важно общаться с животными? Студенческие отряды аграрного профиля все лето работают под Гродно. Многие молодые люди из местного аграрного вуза так трудятся каждый год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что первично – заработок, профессиональная практика или воспоминания на всю жизнь о ярком студенчестве? Ответ на этот вопрос искала Галина Буро.

Екатерина Ройша, боец студенческого отряда «Авангард» имени героя-комсомольца И.А. Севрука:

Три или четыре раза в день выкармливали молоком. Вот он из-за этого очень сильно контактным стал. И каждое утро прям плачет, если кто-то к нему не придет. Барашек Микки – всеобщий любимец. Когда мама от него отказалась, малыша выхаживали всем коллективом. Он подрос, но продолжает проситься на руки. Уж очень любит ласку. Помогали в уходе и будущие ветеринары – студенты аграрного вуза. Все лето они в составе студенческого отряда трудятся в агротуристическом комплексе «Коробчицы», который принадлежит крупному гродненскому предприятию.

Галина Буро, корреспондент:

В коллекции усадьбы более полусотни видов зверей и птиц. Поэтому это место уже давно в топ-листе туристов не только из Гродно, но и со всей страны. Правда, Мишель? Животные требуют ухода, а потому лишние руки всегда кстати. «У нас считается 14 августа Днем влюбленных». Когда отмечают праздники студенты-аграрии?

Виолетта Хартанович, командир студенческого отряда «Авангард» имени героя-комсомольца И.А. Севрука:

Ну как дела? Все, пойдем гулять с тобой. Для съемки Виолетта выбрала красавца Аристократа шайрской породы, но признается: любит всех 15 здешних лошадей, 6 пони и 4 жеребенка. Коня на скаку легко остановит, ведь в ее листе обязанностей – катать верхом юных посетителей комплекса, а также чистить и кормить лошадей.

Виолетта Хартанович:

Я обожаю животных, в частности лошадей. Учусь тоже на ветеринара, может, поэтому до такой степени я их всех полюбила. От Гродненской области больше 6 000 молодых людей этим летом приобщились к студотрядовскому движению по различным профилям. Трудятся по всей стране и даже за границей.

Евгений Титенок, заведующий отделом проектной деятельности Гродненского ОК ОО БРСМ:

Расширена география в сторону Российской Федерации. Вот у нас отработало два отряда на комплексе «Жемчужина» в Анапе. В Казань поехали 8 человек из города Гродно и из Лиды. Работают они в Казани на магистрали вместе с «Мобильными кадрами России».