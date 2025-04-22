Лукашенко в Шклове: надо всё приводить в порядок

Строительная площадка будущего молокозавода в Шклове стала еще одним пунктом президентского маршрута. Главе государства подробно доложили о ходе работ. В перспективе предприятие будет перерабатывать 300 тонн сырья в день. От Президента в ходе разговора прозвучало поручение.

Привести территорию в порядок к концу года! Такое поручение озвучил Президент во время посещения площадки агрохолдинга «Купаловское». Глава государства продолжает рабочую поездку по Могилевской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Сегодня в фокусе – тема АПК.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Вот все, что вокруг, что ты говорил за забором, надо все это приводить в порядок. Чтобы уже, если взялись за эту территорию, она должна быть обустроена и благоустроена. Обязательно. Ну, естественно, там надо где-то деревья повысаживать, кустарники, елки, сосны, туи (они хорошо приживаются). Вокруг, чтобы это была территория благоустроена.

– Нам тогда надо, Сергей Иванович, смотреть, вон там, по-моему, в том углу у нас потребкооперации склады.

– По-моему, их надо привести в порядок.

– Ну, уже заодно надо все приводить в порядок.

Здесь же Александр Лукашенко анонсировал проведение серьезного совещания по Витебской области. Глава государства подчеркнул, что регион нужно приводить в порядок.