Лукашенко – Бартошу: думай о том, сколько тебе надо будет построить арендного жилья

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Шклов надо привести в порядок. И думай о том, сколько тебе надо будет построить арендного жилья. У тебя там на горе. А там, где этот молокозавод, надо все убирать, там построим жилье. Или ты что-то предложишь. Но жилье здесь нужно, потому что надо будет привлекать людей.

– 200 человек надо дополнительно на молочный комбинат. На ремонтную базу нужны будут люди.

– Надо и те, которые есть. Будем строить здесь жилье. Надо думать, чтобы дешевле было. Строительный комплекс этот приводить в порядок. Арендное жилье надо для людей. И если развитие регионов, оно должно таким образом развиваться. Не в Минске строить дома эти – там мы какое-то количество по обязательствам будем строить. Там тоже каждый руководитель придет, докажет, что ему надо 20 арендных квартир – МАЗу, МТЗ 20, еще какому-то, «АМКОДОРу» 20. Итого около сотни квартир. Вот тебе земля, вот тебе помощь. Они тоже будут вкладываться, и вы будете вкладываться. С бюджета хоть рубль, но достань и положи.