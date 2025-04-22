«Был плач и крики». Белоруска вспомнила, как её семью отправили на работу в Германию во время войны

Галина Романович, ребенок войны:

Это тут я с мамой. Фотография 1943 года. Нас туда привезли, и, видимо, немцы учет вели, поэтому они нас сфотографировали. Вот это военный билет моего отца, который воевал в бригаде «Буревестник» Героя Советского Союза, Мармулев был командиром.

Как только произносишь слово «война», всё это вот у меня в душе. Война со мной всё время. Я была очень маленькой. Мне годик был, когда меня увезли. 14 августа 1943 года налетели немцы, отряд на деревню. Всем жителям сказали взять самое ценное, что у вас есть, построиться за околицей деревни. Это был плач, это был вой, это были крики. Потому что за 7 километров от нашей деревни была деревня Литавец. Ее уничтожили фашисты вместе с людьми, деревня не возродилась. В деревне люди это знали.

Мой отец – россиянин. Просто в первые же дни войны сюда их перевели. Служил в Забайкальском военном округе. Их сюда перевели, буквально летом 1941 года мой отец попал в плен. А потом его погрузили и везли, видимо, в Германию, потому что в Негорелом он сбежал с поезда, приблудился в нашу деревню. Мой дед его спрятал. Папа пошел косить сено, встретил партизан и ушел с ними.

Нас пригнали в Негорелое, посадили в вагоны, в которых скот возили. Куда везли? Никто же не знает, никому ничего не объясняли. Под Магдебургом нас выгрузили. Был какой-то, мама говорила, как распределитель. Туда приходили представители заводов, фабрик, помещики, отбирали себе работников. Наш хозяин забрал нас (маму, дедушку, меня) и привез к себе в поместье. Мама всё время плакала. Жили в каком-то отдельном бараке. Очень было скудное питание.