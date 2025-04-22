Прощание с Церетели пройдет в Москве в храме Христа Спасителя

В среду в Храме Христа Спасителя в Москве с 12:00 по московскому времени пройдет церемония прощания со скульптором и художником Зурабом Церетели, сообщил его помощник Сергей Шагулашвили. Об этом пишет РИА Новости.
Мэтр скончался в возрасте 91 года от остановки сердца. Он будет похоронен в Тбилиси, в Дидубийском пантеоне, рядом со своей женой.
Родился Церетели 4 января 1934 года в Тбилиси, закончил Академию художеств, а с 1997 года возглавил Российскую академию художеств. Среди его главных работ – реставрация храма Христа Спасителя, памятника Петру I, скульптуры на Поклонной горе и оформление Манежной площади. Он – народный художник СССР и России, Герой Социалистического Труда, кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством».