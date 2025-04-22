Прощание с Церетели пройдет в Москве в храме Христа Спасителя

В среду в Храме Христа Спасителя в Москве с 12:00 по московскому времени пройдет церемония прощания со скульптором и художником Зурабом Церетели, сообщил его помощник Сергей Шагулашвили. Об этом пишет РИА Новости.

Мэтр скончался в возрасте 91 года от остановки сердца. Он будет похоронен в Тбилиси, в Дидубийском пантеоне, рядом со своей женой.