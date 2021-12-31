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Делаем быстрый макияж на Новый год. Советы от визажиста

31 декабря 2021 13:37
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Чтобы сполна насладиться главной ночью в году, следует готовиться к ней заранее. Но если вы погрязли в домашних заботах и времени на подготовку к празднику совсем не осталось, мы покажем, как за 30 минут создать идеальный образ. Приготовьтесь, новогоднее преображение начинается.

Делаем быстрый макияж на Новый год. Советы от визажиста-1

Диана Кондратьева, визажист, мастер по прическам:
Сейчас я покажу вам, как сделать легкий, но эффектный макияж для встречи НГ и несколько вариантов причесок. Мы заранее подготовили кожу нашей модели, нанесли легкий увлажняющий тон и теперь делаем коррекцию скульптором, усиливаем черты лица.

Немаловажное место в макияже занимает форма бровей. Сейчас в тренде мягкая, натуральная форма.

Диана Кондратьева:
Обязательно добавляем в макияж подходящего оттенка румяна. Всем идут розовые либо персиковые. Главное – ориентироваться на оттенок вашей кожи. Если вы более загорелая, возьмите персиковый вариант, насыщенный с золотым подтоном. Если вы обладательница светлой кожи, вам подойдут розовые оттенки. Наносим румяна на яблочки щек. Для этого нам нужно улыбнуться. И в эту часть наносим наш оттенок. Также слегка наносим румяна на лоб, подбородок и носик для того, чтобы сделать гармонию цвета на нашем лице.

Ну и куда же без сияния? Не забывайте про хайлайтер. Так ваша кожа будет выглядеть здоровой, ухоженной и отдохнувшей.

Делаем быстрый макияж на Новый год. Советы от визажиста-4

Диана Кондратьева:
Наносим его на самую выпуклую часть скулы, носик, верхнюю часть губы, подбородок. Если у вас открытое декольте, не забудьте нанести хайлайтер на ключицу. Самым корректирующим макияжем является смоки. Он подходит абсолютно всем, вне зависимости от того, какое у вас веко, размер глаза и другие параметры. Для того, чтобы грамотно построить форму глаза, мы должны посмотреть прямо перед собой и кисточкой наметить, где заканчивается наша складочка. Тогда мы прорисуем правильную форму для нашего глаза. Для построения формы я взяла кремовые тени. Только после того, как мы построили красивую форму глаза кремовыми тенями, начинаем заполнять ее сухими тенями. Так ваш смоки получится мягким, красивым и таким, как делают визажисты. Для того, чтобы сделать наш макияж более праздничным и выразительным, я добавляю сияющий пигмент в серединке века.

Чтобы объем ресниц казался больше, а взгляд нельзя было оторвать от ваших глаз, прокрашивайте межресничку. Ну а если вам хочется видеть больше красок в своем макияже или сделать его подходящим к наряду, визажисты предлагают использовать цветной карандаш по нижней части слизистой века.

Делаем быстрый макияж на Новый год. Советы от визажиста-7

Диана Кондратьева:
Яркому макияжу нужно много ресниц. Предлагаю вам наклеить пучки либо ресницы на ленте. Помаду я выбрала в оттенок естественного цвета губ модели. Вот такой простой, эффектный макияж у нас получился.

Наш макияж готов. Осталось определиться с прической. Мы подобрали для вас несколько вариантов.

Диана Кондратьева:
Не забывайте расчесывать ваши локоны после накрутки. Так они будут лучше лежать. Сейчас я покажу, как красиво собрать такую текстуру. Я беру пряди с макушки и собираю их в неплотный хвост. Обязательно оставляем объем сверху. Получившийся хвостик сворачиваю в мягкую гульку и закрепляю шпильками. Прическу можно дополнить стильным аксессуаром.

Переходим к следующему варианту прически.

Делаем быстрый макияж на Новый год. Советы от визажиста-10

Диана Кондратьева:
Сейчас мы соберем волосы в легкий хвост. Для этого я беру пряди от лица, закручиваю их жгутом и фиксирую у основания будущего хвоста. Красиво облегчаю пряди и фиксирую нашу прическу. Затем мы берем основание будущего хвостика и скрепляем резинкой. Для того, чтобы закрыть резинку, мне нужна одна прядь. Я оборачиваю ее вокруг резинки и вставляю в шпильку.

Следующий вариант прически подойдет для любительниц пучка.

Диана Кондратьева:
Из этого хвостика мы можем сделать красивый пучок. Для этого я оборачиваю волосы вокруг основания и сразу креплю их шпильками. Хвостик прячу. Важно растянуть такой пучок, чтобы он смотрелся не туго.

Такую прическу отлично дополнит украшение из жемчуга.

Делаем быстрый макияж на Новый год. Советы от визажиста-13

Диана Кондратьева:
Наш новогодний образ готов. Осталось только выбрать для вашей идеальной ночи идеальный наряд.

# Новый год # общество # Диана Кондратьева # Юлия Пашкевич # Фотофакт

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