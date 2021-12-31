Делаем быстрый макияж на Новый год. Советы от визажиста

Чтобы сполна насладиться главной ночью в году, следует готовиться к ней заранее. Но если вы погрязли в домашних заботах и времени на подготовку к празднику совсем не осталось, мы покажем, как за 30 минут создать идеальный образ. Приготовьтесь, новогоднее преображение начинается.

Диана Кондратьева, визажист, мастер по прическам:

Сейчас я покажу вам, как сделать легкий, но эффектный макияж для встречи НГ и несколько вариантов причесок. Мы заранее подготовили кожу нашей модели, нанесли легкий увлажняющий тон и теперь делаем коррекцию скульптором, усиливаем черты лица. Немаловажное место в макияже занимает форма бровей. Сейчас в тренде мягкая, натуральная форма. Диана Кондратьева:

Обязательно добавляем в макияж подходящего оттенка румяна. Всем идут розовые либо персиковые. Главное – ориентироваться на оттенок вашей кожи. Если вы более загорелая, возьмите персиковый вариант, насыщенный с золотым подтоном. Если вы обладательница светлой кожи, вам подойдут розовые оттенки. Наносим румяна на яблочки щек. Для этого нам нужно улыбнуться. И в эту часть наносим наш оттенок. Также слегка наносим румяна на лоб, подбородок и носик для того, чтобы сделать гармонию цвета на нашем лице. Ну и куда же без сияния? Не забывайте про хайлайтер. Так ваша кожа будет выглядеть здоровой, ухоженной и отдохнувшей.

Диана Кондратьева:

Наносим его на самую выпуклую часть скулы, носик, верхнюю часть губы, подбородок. Если у вас открытое декольте, не забудьте нанести хайлайтер на ключицу. Самым корректирующим макияжем является смоки. Он подходит абсолютно всем, вне зависимости от того, какое у вас веко, размер глаза и другие параметры. Для того, чтобы грамотно построить форму глаза, мы должны посмотреть прямо перед собой и кисточкой наметить, где заканчивается наша складочка. Тогда мы прорисуем правильную форму для нашего глаза. Для построения формы я взяла кремовые тени. Только после того, как мы построили красивую форму глаза кремовыми тенями, начинаем заполнять ее сухими тенями. Так ваш смоки получится мягким, красивым и таким, как делают визажисты. Для того, чтобы сделать наш макияж более праздничным и выразительным, я добавляю сияющий пигмент в серединке века. Чтобы объем ресниц казался больше, а взгляд нельзя было оторвать от ваших глаз, прокрашивайте межресничку. Ну а если вам хочется видеть больше красок в своем макияже или сделать его подходящим к наряду, визажисты предлагают использовать цветной карандаш по нижней части слизистой века.

Диана Кондратьева:

Яркому макияжу нужно много ресниц. Предлагаю вам наклеить пучки либо ресницы на ленте. Помаду я выбрала в оттенок естественного цвета губ модели. Вот такой простой, эффектный макияж у нас получился. Наш макияж готов. Осталось определиться с прической. Мы подобрали для вас несколько вариантов. Диана Кондратьева:

Не забывайте расчесывать ваши локоны после накрутки. Так они будут лучше лежать. Сейчас я покажу, как красиво собрать такую текстуру. Я беру пряди с макушки и собираю их в неплотный хвост. Обязательно оставляем объем сверху. Получившийся хвостик сворачиваю в мягкую гульку и закрепляю шпильками. Прическу можно дополнить стильным аксессуаром. Переходим к следующему варианту прически.

Диана Кондратьева:

Сейчас мы соберем волосы в легкий хвост. Для этого я беру пряди от лица, закручиваю их жгутом и фиксирую у основания будущего хвоста. Красиво облегчаю пряди и фиксирую нашу прическу. Затем мы берем основание будущего хвостика и скрепляем резинкой. Для того, чтобы закрыть резинку, мне нужна одна прядь. Я оборачиваю ее вокруг резинки и вставляю в шпильку. Следующий вариант прически подойдет для любительниц пучка. Диана Кондратьева:

Из этого хвостика мы можем сделать красивый пучок. Для этого я оборачиваю волосы вокруг основания и сразу креплю их шпильками. Хвостик прячу. Важно растянуть такой пучок, чтобы он смотрелся не туго. Такую прическу отлично дополнит украшение из жемчуга.