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Водитель и его годовалая дочь погибли в ДТП под Минском

30 октября 2023 08:37
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Новости Беларуси. Следователи устанавливают обстоятельства ДТП в Минском районе, в котором погибли водитель и его годовалая дочь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Водитель и его годовалая дочь погибли в ДТП под Минском-1

Известно, что накануне вечером вблизи деревни Синило 42-летний мужчина, который был за рулем, допустил столкновением с лосем, внезапно выскочившим на проезжую часть. В салоне находились супруга водителя и ребенок. Выжила лишь женщина. В тяжелом состоянии ее доставили в реанимационное отделение больницы. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.

# Авария в Минской области # общество # Фотофакт

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