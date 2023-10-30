Водитель и его годовалая дочь погибли в ДТП под Минском

Новости Беларуси. Следователи устанавливают обстоятельства ДТП в Минском районе, в котором погибли водитель и его годовалая дочь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Известно, что накануне вечером вблизи деревни Синило 42-летний мужчина, который был за рулем, допустил столкновением с лосем, внезапно выскочившим на проезжую часть. В салоне находились супруга водителя и ребенок. Выжила лишь женщина. В тяжелом состоянии ее доставили в реанимационное отделение больницы. По факту ДТП возбуждено уголовное дело.