В амбулаторию Ветковского района теперь будут приезжать лучшие медики области

Новости Беларуси. Консультативно-образовательный центр Гомельского медицинского университета открылся в Ветковском районе, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Теперь в амбулаторию агрогородка Присно несколько раз в месяц будут приезжать лучшие медики региона, профессорско-преподавательский состав вуза, чтобы проводить обследования пациентов по узким направлениям. Первыми консультировали офтальмологи. Открыта запись на прием к кардиологам. Центр важен не только для пациентов, но и для будущих выпускников медуниверситета. Студенты смогут проходить практику и готовиться к работе по распределению. Также в центре планируют проводить и обучающие семинары для медицинского персонала района.

Кристина Бондарева, главный врач Ветковской центральной районной больницы:

По поручению главы государства было принято решение о создании совместного проекта. Практикоориентированный подход, и наши студенты шестого курса имеют возможность вместо учебной аудитории оказаться в стенах учебного заведения, могут вместе с врачами общей практики, помощниками и медицинскими участковыми сестрами оказывать помощь сельскому населению на местах.

Владимир Похожай, проректор по лечебной работе Гомельского государственного медицинского университета:

Сейчас очень большой упор делается именно на оказание квалифицированной, качественной помощи сельскому населению. Конечно же, во время распределения многие студенты поедут врачами общей практики в подобные амбулатории по всей стране. Но принцип их организации везде схож. Поэтому данный проект является пилотным, ознакомительным.