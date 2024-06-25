Лукашенко: в Ленобласти планируется строительство новых котельных на природном газе – наша тема

Северное направление для Беларуси – ключевое. Об этом 24 июня заявил глава государства, встречаясь с губернатором Ленинградской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Дрозденко посещал Беларусь в 2023 году. Важно, что прежние договоренности активно реализуются, о чем говорит товарооборот: в 2024-м мы преодолеем показатель в один миллиард. Лукашенко – губернатору Ленобласти: сегодня нам нужно говорить уже о 2 миллиардах товарооборота. Подробнее.

Этому способствует сотрудничество в традиционных сферах. Например, в агропромышленном комплексе. Есть и новые перспективные проекты. Ленобласть – третья в России по объему производства форели. Сегодня малька и необходимое оборудование закупают в Беларуси. Прорабатывается вопрос реализации комбикормов, что позволит в том числе загрузить БНБК. Активное сотрудничество в строительстве. Например, это возведение двух энергоблоков Ленинградской АЭС. Белорусские специалисты уже начали отработку поставок широкой номенклатуры продукции.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Мы знаем, что в Ленинградской области планируется строительство новых котельных, работающих на природном газе – наша тема. Мы готовы подключиться к этому, я прямо скажу, глобальному проекту. И мы можем не только поставлять соответствующее оборудование и строить котельные, но и прокладывать магистральные водопроводы, подключать их к домовладению. Второе – развитие инфраструктуры. Как мне докладывают, вы, выстраивая централизованное управление, реформируете систему этих предприятий, которые обеспечивают строительство и содержание автомобильных дорог. От техники до опыта, который мы накопили, мы в вашем распоряжении. Еще один успешный пример нашего сотрудничества – высокий зерновой терминал в Выборгском районе. Проект уникальный, первая часть реализована вами. Мне докладывают, что до конца этого года планируется выйти на полную мощность.