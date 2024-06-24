Лукашенко – губернатору Ленобласти: сегодня нам нужно говорить уже о 2 миллиардах товарооборота

Главная цель – идти вперед вместе. Об этом заявил глава государства на встрече с губернатором Ленинградской области, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Дрозденко посещал Беларусь в сентябре 2023 года, тогда обсуждали необходимость увеличения товарооборота до одного миллиарда. Есть все причины полагать, что по итогам 2024-го этот рубеж будет преодолен. Потому сегодня, как подчеркнул Президент, приходится смотреть дальше и удваивать заветный показатель взаимной торговли.

Тем более, что фундамент для сотрудничества крепкий. Все договоренности, которые звучали при прошлой встрече во Дворце Независимости, реализуются. Помимо этого, сегодня есть ряд новых перспективных проектов. Что касается традиционных направлений, взаимодействие плодотворное. Например, в сфере строительства. Мы не только поставляем необходимые материалы, но содействуем при возведении и реконструкции специализированных объектов. Еще при прошлой встрече глава государства назвал отношения с Ленобластью образцово-показательными.

В том числе ввиду отсутствия дублирующих производств. Так, наши экономики взаимодополняемые. Сегодня Александр Лукашенко еще раз подчеркнул, что северное направление для Беларуси – ключевое.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Думаю, что нам нужно уже сегодня говорить, может быть, и о двух миллиардах. Потоки должны быть, мы найдем такие варианты. Тем более будет и серьезная возможность для того, чтобы этот товарооборот увеличить. У нас всегда были проблемы с перевозкой грузов. Мы занялись наконец-то восстановлением железных дорог, которые были способны в советские времена переваливать раза в полтора-два больше грузов. Мы в этом году восстановим эти дороги, и не будет никаких проблем по переброске грузов в северном направлении. Тем более мы начали в вашем регионе строительство собственных портов, в том числе и в Мурманске. А без вас туда никаких не попадешь. Поэтому я думаю, что мы можем преодолеть этот двухмиллиардный рубеж в следующей пятилетке точно. Главная наша цель – идти вперед вместе, наращивая промышленный и научный потенциал, и самое главное – укреплять технологический суверенитет, о котором мы так много сегодня говорим.