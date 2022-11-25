Вечно актуальные челси и модные высокие берцы. Что купить из новой зимней коллекции «Марко»?

Диана Галех, редактор телевидения:

Вот и наступили первые холода. И пора задуматься об утеплении своих ножек. Лично я уже присмотрела для себя несколько моделей из новой зимней коллекции «Марко».

Фаворит среди ботинок – это, конечно же, челси. Они не теряют своей актуальности. Но в этом сезоне особенно популярны ботинки с контрастными акцентами. Что мне понравилось в этой модели? Здесь черная резинка и красивый кремовый цвет кожи. Кожа, конечно же, натуральная.

Еще здесь классная массивная подошва с протектором, поэтому зимой мне не будет скользко. И я не замерзну в этих ботинках, потому что здесь натуральный шерстяной мех.

Для городских прогулок я предпочитаю стильную и удобную обувь. Эта модель отлично подходит для таких целей. Во-первых, она очень красивая, потому что стеганые детали сейчас в тренде. Она мягкая, комфортная, в ней точно не замерзнешь.

Мне нравится в бренде «Марко», что в коллекции можно найти модели с повышенной полнотой, которые подойдут на широкую стопу – от 8-й до 10-й полноты. Эти кремовые сапожки – 10-й полноты. Но как миниатюрно и элегантно они смотрятся! Минималистичный модный дизайн, трендовый декор в виде накладного элемента, утолщенная подошва, а также идеальная посадка на ноге. Все это дает возможность надевать эту обувь практически с любыми вещами.

Моя любовь с первого взгляда – эти высокие берцы со шнуровкой. Когда я увидела их в коллекции «Марко», сразу же захотела купить. А все потому, что здесь довольно массивная подошва, но благодаря такому акценту, как шнуровка, данная модель не выглядит слишком грубой.

Модель представлена и в черном цвете, поэтому я не смогла устоять и перед ними.

Кроссовки я не так часто использую в своих образах, поэтому выбираю их на века. Это хайтопы, другими словами – высокие кроссовки. Зимой в них будет удобно ходить в любую погоду: гулять по снегу, даже если будет дождь, они не развалятся, потому что здесь использованы прогрессивные технологии – литьевой метод крепления. Здесь подошва не приклеена, а прилита, что позволит ей прослужить очень долго.

А еще мое внимание привлекли ботиночки оливкового цвета из натурального велюра. Обратите внимание, какая здесь декоративная шнуровка, а внутри – шерстяной мех, который выполнен по специальному заказу компании «Марко». По теплу и гигиеническим свойствам этот мех не уступает натуральному, а по износостойкости и вовсе превосходит.

Если вы не хотите расставаться с кедами и полукедами зимой, можете этого не делать. В «Марко» есть прекрасные модели, которые дополнят ваш зимний образ. Здесь вставки из текстурированного меха. Это сейчас на пике популярности. Так что будете самыми модными.

А вот еще модель, глядя на которую вы никогда не скажете, что она зимняя. Это отличный вариант для жизни в мегаполисе, когда мы много времени передвигаемся в транспорте.

Какая девушка не любит ботфорты? И я не исключение. Именно они подчеркивают красоту женских ног и визуально делают их еще стройнее. Плюс этой модели в том, что она на шерстяном меху.

Если вы хотите привлечь к себе еще больше внимания, создайте брутальный образ, а помогут в этом ботинки на массивной подошве. Здесь лаконичный дизайн, минимум декора, поэтому ваш образ будет безупречным. Я очень люблю качественную, хорошую обувь, люблю подбирать ее под свой гардероб, поэтому у меня довольно много различных моделей. И даже сейчас на мне ботинки с ярким зеленым акцентом, которые дополнили мой наряд.