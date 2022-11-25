Лукашенко поздравил с юбилеями коллективы Дворца Республики и Президентского оркестра

Новости Беларуси. 25 лет сегодня, 25 ноября, исполняется Дворцу Республики и 20 – Президентскому оркестру Беларуси. По этому случаю поздравление коллективам направил глава государства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Благодаря ежедневной плодотворной деятельности сотрудников и высокому мастерству артистов Дворец Республики сегодня является одной из самых престижных площадок, выступить на которой в сопровождении Президентского оркестра считают честью лучшие исполнители Беларуси и зарубежья. Пусть творческий поиск и полная самоотдача во имя обогащения национальной культуры всегда позволяют вам оставаться на высоте успеха и признания, быть мечтой и примером для талантливой молодежи.

Юбилейные даты отметят двухчасовым шоу на сцене Дворца Республики с участием известных артистов. Подробности.