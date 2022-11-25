«Хотели вырастить своего клиента». Подвели итоги стартап-марафона от Белагропромбанка и узнали, что получил победитель

От идеи до успешного стартапа. Под таким девизом в Беларуси прошла конкурсная программа Белагропромбанка «Стартап-марафон». Смелые задумки, креативные решения и, конечно, польза для потребителя – все это приобрело реальные очертания с помощью уникального проекта. О нем, участниках и победителях поговорили с гостями в студии программы «Новое утро» на РТР-Беларусь – Викторией Барисевич, менеджером управления развития экосистемы ОАО «Белагропромбанк», и Дмитрием Кабановым, ко-фаундером проекта «СканФилд», победителем в номинации AgroTech. Юрий Царев, ведущий:

Виктория, что это за стартап-марафон, чья это идея? Эта программа, насколько мы знаем, прошла впервые. Было необходимо систематизировать мероприятия банка по поддержке стартап-движения

Виктория Барисевич, менеджер управления развития экосистемы ОАО «Белагропромбанк»:

Да, это пилотный проект Белагропромбанка. В конце прошлого года мы задумались, что необходимо систематизировать все мероприятия, которые происходили у нас в банке до этого для поддержки стартап-движения и малого инновационного предпринимательства. В конце года мы придумали этот проект, разработали положение конкурса. И 1 марта запустили его для всей республики, проводили его на протяжении последних девяти месяцев. Ольга Войтенкова, ведущая:

Кто мог стать участником этого проекта? Виктория Барисевич:

Участником проекта мог стать любой, у кого была идея своего бизнеса, кто обладал начинающими знаниями в понятии стартапа, в понятии ведения предпринимательства. Главной задачей было придумать бизнес-идею, которую они хотели реализовать и воплотить в жизнь. Юрий Царев:

Дмитрий, в чем заключалось ваше участие? Каким был ваш проект? Победитель в номинации AgroTech о своем проекте

Дмитрий Кабанов, ко-фаундер проекта «СканФилд», победитель в номинации AgroTech:

Наш проект – это система картирования урожайности для зерноуборочных комбайнов. Этот проект родился год, может, больше, назад внутри нашей компании «Технологии земледелия». Мы решили создать отечественную систему картирования. И когда узнали о конкурсе, который проводит Белагропромбанк, подали заявку. Юрий Царев:

А в чем заключается суть этой системы? Дмитрий Кабанов:

Этой системой оборудуются зерноуборочные комбайны, и во время уборки они снимают показатели по массе собранного зерна, строят карту урожайности, которые потом позволяют понимать, сколько реально собрано, выделяют зоны неоднородности на поле. Можно с ними уже работать дифференцировано.

Юрий Царев:

В целом что дал этот стартап-марафон кроме победы? Дмитрий Кабанов:

Мы за время акселератора сумели найти финансирование на разработку, структурировать рынок, понимание того, к кому мы идем. Съездили на выставки, пообщались и с представителями стартапов, которые разрабатывают аналогичные решения. Ольга Войтенкова:

Виктория, поделитесь, в чем еще заключалось участие со стороны банка? В первую очередь это, наверное, делиться знаниями? И еще интересно, зачем это вам. В чем заключалось участие Белагропромбанка в стартап-марафоне?

Виктория Барисевич:

Стартап-марафон был выстроен таким образом, что предполагалось несколько этапов. Одним из важных был этап обучения, где как раз наша команда, проекты получали тот багаж знаний, которые и помогали стартапам двигаться дальше. Этап акселерации был более насыщенным, трудоемким. Каждая команда работала непосредственно под присмотром трекера. Бизнес-консультанта, который уже с точки зрения практических советов, практического опыта настраивал проект, давал советы командам. Если говорить о том, зачем это банку, то мы никогда этого не скрывали. Три года назад банк начал формирование своей экосистемы, и основной целью было вырастить своего клиента. То есть не просто забрать, переманить, а именно вырастить. Вырастить из стартапа, бизнес-идеи, превратить ее в действующий бизнес. Дальше этот бизнес привести, чтобы он стал клиентом Белагропромбанка. Юрий Царев:

Дмитрий не единственный победитель. Есть же еще и другие номинации?