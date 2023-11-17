Как создаются элементы оформления для храмов? Поговорили с художником

Когда хобби становится делом всей жизни. Художник из Фаниполя Владимир Каноник создает уникальные арт-объекты из автозапчастей и металлолома. С его работами наверняка встречался почти каждый – география скульптур расширяется с каждым годом – только в Минской области насчитывается порядка 30 арт-объектов, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Но герой нашей программы известен не только как автор металлических скульптур. Мастер успешно владеет разными техниками, в том числе развивается в храмовом искусстве. Работа с деревом и камнем Владимиру приносит не меньше удовольствия, чем создание удивительных арт-объектов. А чтобы разделить направления, художник создал отдельные мастерские. Именно здесь создаются элементы оформления для храмов не только Беларуси, но и ближнего зарубежья.

Владимир Каноник, художник:

Сейчас готовим накладки на церковные двери из композитного материала. Режется на станке, потом дорабатывается вручную. Это будет заливаться специальным раствором, который не боится влаги, времени. Делаем и декоративные накладки из дуба, это на внутренние двери на храм. Это кропотливая, ювелирная работа.

Художник из Фаниполя создаёт арт-объекты из автозапчастей и металлолома. Показываем его работы – подробности здесь.

После того как увлечение резьбой по дереву и металлу стало выходить на новый уровень, появилась необходимость масштабироваться. Так, Владимир открыл еще один цех, сюда же приобрел специальные станки, чтобы автоматизировать процесс.