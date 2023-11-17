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Художник из Фаниполя создаёт арт-объекты из автозапчастей и металлолома. Показываем его работы

17 ноября 2023 14:05
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Когда хобби становится делом всей жизни. Художник из Фаниполя Владимир Каноник создает уникальные арт-объекты из автозапчастей и металлолома. С его работами наверняка встречался почти каждый – география скульптур расширяется с каждым годом – только в Минской области насчитывается порядка 30 арт-объектов, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ.

Художник из Фаниполя создаёт арт-объекты из автозапчастей и металлолома. Показываем его работы-1

Стилизованный ретрокабриолет, металлический зубр, рыба-сом, «Атлант» из греческой мифологии, «Королева бензоколонки» и «Пегас». Количество поражающих своими формами и размером арт-объектов талантливого мастера можно перечислять еще долго. Сегодня, пожалуй, каждый белорус так или иначе знаком с работами Владимира Каноника – уникальные скульптуры выдает авторский почерк художника, работающего в технике стимпанк.

Как создаются элементы оформления для храмов? Поговорили с художником – подробности здесь.

Художник из Фаниполя создаёт арт-объекты из автозапчастей и металлолома. Показываем его работы-4

Промышленная зона на окраине Фаниполя. Именно здесь – в частном секторе – за высокими деревьями притаились мастерские, где и рождаются на свет металлические персонажи. Тут же мы застали и мастера.

Художник из Фаниполя создаёт арт-объекты из автозапчастей и металлолома. Показываем его работы-7

Владимир Каноник, художник:
Ищется образ, потом рисуется на бумаге. Самый интересный момент – делается определенного рода платформа, каркас, идет набор каркаса запчастями, всякими железками. Тонкость в том, что нужно строго соблюдать анатомию, форму. Если уйдешь за эти каноны, то работа развалится. Каждая запчасть тщательно подбирается, ставится на свое место.

Идеи для создания объектов Владимир черпает из мифологии, исторических фактов, сказок и кинематографа. Благодаря учебе в Минском художественном училище имени Глебова по специальности «художественное оформление» продумать и нарисовать эскиз для мастера большого труда не составляет. Сегодня его работы можно увидеть не только на заправочных станциях. Арт-объекты замечены на улицах Слуцка, Несвижа, Солигорска, Жодино, Бреста и Фаниполя. К каждому творению художник подходит индивидуально, а на вопрос, какая работа все-таки любимая, признается: каждую скульптуру любит по-своему.

Художник из Фаниполя создаёт арт-объекты из автозапчастей и металлолома. Показываем его работы-10

Самая популярная и самая большая работа Владимира – робот-трансформер с говорящим названием «Жигуль». Так называемая скульптура разместилась на одной из улиц Фаниполя. Посмотреть на уникальный в своем роде арт-объект, выполненный из старых жигулей, приезжают туристы из разных уголков Беларуси.

Владимир Каноник:
Это одна из первых работ колоссальной высоты. Собрана она из жигулей, достаточно быстро мы ее сделали. Работа интересная, очень много посетителей, приезжают дети с семьями посмотреть на это.

Подробности в видео.

# Творчество # общество # Алеся Иванова # Фотофакт

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