Лукашенко в Душанбе: «Вакцина должна стать всеобщим общественным благом, доступным каждому»

Новости Беларуси. Для Шанхайской организации сотрудничества наступает время исторического стресс-теста. Об этом заявил 17 сентября Президент Беларуси во время заседания Совета глав государств – членов ШОС, где наша страна находится в статусе наблюдателя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Не все лидеры на заседании присутствовали лично. Так, главы Индии, Китая и России общались с коллегами онлайн – все из-за пандемии COVID-19, которая числится в повестке саммита острой проблемой на ряду с афганским кризисом. Кстати, делегация из Афганистана в Душанбе не приехала. Что до коронавируса и его последствий для мирового сообщества, Александр Лукашенко высказал идею о создании альянса в области здравоохранения.

Государствам ШОС нужно ускорить сотрудничество в сфере производства вакцин и лекарств, не ограничиваясь лишь вирусом COVID-19. Компетенция ШОС позволяет заниматься разнообразными вопросами: от безопасности до реализации крупных инфраструктурных проектов. И реализация этого потенциала возможна только при объединении усилий. Например, в решении региональных конфликтов.