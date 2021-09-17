Лукашенко в Душанбе: «Вакцина должна стать всеобщим общественным благом, доступным каждому»
Новости Беларуси. Для Шанхайской организации сотрудничества наступает время исторического стресс-теста. Об этом заявил 17 сентября Президент Беларуси во время заседания Совета глав государств – членов ШОС, где наша страна находится в статусе наблюдателя, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Не все лидеры на заседании присутствовали лично. Так, главы Индии, Китая и России общались с коллегами онлайн – все из-за пандемии COVID-19, которая числится в повестке саммита острой проблемой на ряду с афганским кризисом. Кстати, делегация из Афганистана в Душанбе не приехала. Что до коронавируса и его последствий для мирового сообщества, Александр Лукашенко высказал идею о создании альянса в области здравоохранения.
Государствам ШОС нужно ускорить сотрудничество в сфере производства вакцин и лекарств, не ограничиваясь лишь вирусом COVID-19. Компетенция ШОС позволяет заниматься разнообразными вопросами: от безопасности до реализации крупных инфраструктурных проектов. И реализация этого потенциала возможна только при объединении усилий. Например, в решении региональных конфликтов.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Не ослабевает угроза распространения COVID-19. Мы полностью поддерживаем позицию Китая о недопустимости превращения этой общечеловеческой проблемы в политический инструмент. Несмотря на то, что на деле правительства России и Китая предоставили многим гуманитарную помощь в виде вакцин, технологий их производства и средств индивидуальной защиты, наши оппоненты все больше манипулируют данной темой по основаниям, далеким от борьбы за здоровье населения. Вакцина должна стать всеобщим общественным благом, доступным каждому. ШОС – одна из самых крупных в мире региональных организаций. Этот статус дает все ресурсы и возможности, чтобы не играть по правилам, которые диктуют внешние силы, тем более что губительные итоги такого навязывания сегодня очевидны для всех. Мы видим, с каким мощным внешним давлением сталкиваются государства-участники Организации. Необходимо ускорить сопряжение глобальных стратегий развития, расширить взаимодействие в сфере безопасности, продолжить укреплять сотрудничество в области инфраструктуры, промышленных парков, высоких технологий.