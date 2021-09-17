«Мы сохранили то, что живёт в сердце». Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днём народного единства

Новости Беларуси. С государственным праздником – Днем народного единства – белорусов поздравил Президент нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко отметил, что этот день обращает всех нас к судьбоносным событиям истории родной земли.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Пройдя через боль потерь Великой Отечественной войны, разруху 90-х, гибридную агрессию, развязанную сегодня против государства, мы сохранили то, что живет в сердце, что никогда нельзя отдать и чем нельзя поступиться. Это наша страна – Беларусь, благодаря которой мы остаемся одним народом. Пусть закаленное тяжелейшими испытаниями, скрепленное достижениями победителей народное единство станет источником величайшей духовной силы и преданности Отечеству для будущих поколений белорусов.