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«Мы сохранили то, что живёт в сердце». Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днём народного единства

17 сентября 2021 10:21
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Новости Беларуси. С государственным праздником – Днем народного единства – белорусов поздравил Президент нашей страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Александр Лукашенко отметил, что этот день обращает всех нас к судьбоносным событиям истории родной земли.  

«Мы сохранили то, что живёт в сердце». Александр Лукашенко поздравил белорусов с Днём народного единства-1

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Пройдя через боль потерь Великой Отечественной войны, разруху 90-х, гибридную агрессию, развязанную сегодня против государства, мы сохранили то, что живет в сердце, что никогда нельзя отдать и чем нельзя поступиться. Это наша страна – Беларусь, благодаря которой мы остаемся одним народом. Пусть закаленное тяжелейшими испытаниями, скрепленное достижениями победителей народное единство станет источником величайшей духовной силы и преданности Отечеству для будущих поколений белорусов.  

# Год народного единства # общество # Александр Лукашенко # Фотофакт

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