Любителям книжного слова – Городок готовится к юбилейному Дню белорусской письменности

Новости Беларуси. Этнофлешмоб, выставки, презентации, поэтический портал. Городок Витебской области готовится к встрече гостей юбилейного национального фестиваля «День белорусской письменности», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Форум пройдет уже в следующие выходные и соберет тысячи любителей книжного слова. Литературная столица в ожидании большого праздника. Городок уже украшен тематическими арт-объектами. Это и скульптуры из камня, и оригинальная инсталляция в виде слова «Букварь». А цитаты известных белорусских авторов теперь можно прочесть не только в книгах, но и на стенах зданий города.

Мария Колбасич, художник-оформитель Городокской центральной районной библиотеки:

Чувствуется гордость. Потому что это делается не только для себя и своего удовольствия, а так же для своего любимого города, для праздника, который приближается – День письменности. И мы всеми усилиями стараемся преобразить наш город.

Очень ждут фестиваль местные жители. А город меняется. С каждым днем все краше и краше становится.

Положительные изменения не только в центре, но и в глубинке города. Вот там есть местность за речкой – нам дорогу проложили, асфальтную. Мы очень рады.